$GRACIE is a blockchain-based project inspired by Noland Arbaugh’s loyal and beloved dog, Gracie. At its core, $GRACIE is more than just a token; it’s a community-driven initiative designed to bring people together through shared passions for charity, gaming, live streaming, and animal welfare. The project aims to build a bridge between the worlds of decentralized finance (DeFi) and real-world impact, creating a platform where digital assets are used to support meaningful causes.
By leveraging blockchain technology, $GRACIE offers transparency, inclusivity, and accessibility, enabling its community to participate in charitable initiatives, engage in gaming-related activities, and connect through live-streamed events. The project’s mission is not only to raise awareness about animal welfare but also to provide financial support to rescue organizations, shelters, and adoption services. Additionally, $GRACIE fosters a fun and engaging ecosystem where holders can actively take part in shaping the project’s direction and giving back to the causes they care about most.
This unique blend of philanthropy, entertainment, and community engagement makes $GRACIE stand out in the ever-growing crypto space. It’s not just a token; it’s a movement dedicated to making a positive impact, one paw at a time.
Kopējais apjoms:
Maksimālais GRACIE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu GRACIE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.