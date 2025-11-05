BiržaDEX+
Reāllaika FireChicken cena šodien ir 0.00017755 USD. Seko līdzi reāllaika FCKN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FCKN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FCKN

FCKN Cenas informācija

Kas ir FCKN

FCKN Oficiālā tīmekļa vietne

FCKN Tokenomika

FCKN Cenas prognoze

FireChicken logotips

FireChicken Cena (FCKN)

Nav sarakstā

1 FCKN uz USD reāllaika cena:

$0.00017737
$0.00017737
-3.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
FireChicken (FCKN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:52:53 (UTC+8)

FireChicken (FCKN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00017269
$ 0.00017269
24h zemākā
$ 0.00018407
$ 0.00018407
24h augstākā

$ 0.00017269
$ 0.00017269

$ 0.00018407
$ 0.00018407

$ 0.00024117
$ 0.00024117

$ 0.000153
$ 0.000153

+0.54%

-3.45%

-12.39%

-12.39%

FireChicken (FCKN) reāllaika cena ir $0.00017755. Pēdējo 24 stundu laikā FCKN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00017269 līdz augstākajai $ 0.00018407, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FCKN visu laiku augstākā cena ir $ 0.00024117, savukārt zemākā - $ 0.000153.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FCKN ir mainījies par +0.54% pēdējā stundā, par -3.45% pēdējo 24 stundu laikā un par -12.39% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

FireChicken (FCKN) tirgus informācija

$ 174.99K
$ 174.99K

--
--

$ 174.99K
$ 174.99K

985.60M
985.60M

985,595,396.346248
985,595,396.346248

Pašreizējais FireChicken tirgus maksimums ir $ 174.99K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FCKN apjoms apgrozībā ir 985.60M ar kopējo apjomu 985595396.346248. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 174.99K.

FireChicken (FCKN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas FireChicken uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas FireChicken uz USD bija $ -0.0000400132.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas FireChicken uz USD bija $ +0.0000203620.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas FireChicken uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-3.45%
30 dienas$ -0.0000400132-22.53%
60 dienas$ +0.0000203620+11.47%
90 dienas$ 0--

Kas ir FireChicken (FCKN)?

FireChicken is a meme-powered crypto project with a serious mission: combining community energy with sustainable liquidity investing. Born from lessons in past projects, FireChicken avoids insider advantages by ensuring fair accumulation and transparent token management.

The project generates revenue through liquidity pools (paired with tokens like USDC), reinvesting trading fees back into the ecosystem to strengthen long-term growth. Alongside its liquidity strategy, FireChicken provides daily educational content for its holders, covering topics like market psychology, liquidity mechanics, and risk management.

While maintaining its lighthearted chicken mascot and meme-driven culture, FireChicken focuses on building trust, educating traders, and steadily growing its holder base. The goal is to balance fun and fundamentals — proving that a meme project can also deliver real value, sustainability, and community empowerment.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

FireChicken (FCKN) resurss

Oficiālā interneta vietne

FireChicken cenas prognoze (USD)

Kāda būs FireChicken (FCKN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu FireChicken (FCKN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa FireChicken prognozes.

Apskati FireChicken cenas prognozi!

FCKN uz vietējām valūtām

FireChicken (FCKN) tokenomika

FireChicken (FCKN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FCKN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par FireChicken (FCKN)

Kāda ir FireChicken (FCKN) vērtība šodien?
Reāllaika FCKN cena USD ir 0.00017755 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FCKN uz USD cena?
Pašreizējā FCKN uz USD cena ir $ 0.00017755. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir FireChicken tirgus maksimums?
FCKN tirgus maksimums ir $ 174.99K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FCKN apjoms apgrozībā?
FCKN apjoms apgrozībā ir 985.60M USD.
Kāda bija FCKN vēsturiski augstākā cena?
FCKN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00024117 USD apmērā.
Kāda bija FCKN vēsturiski zemākā cena?
FCKN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000153 USD.
Kāds ir FCKN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FCKN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FCKN šogad kāps augstāk?
FCKN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FCKN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:52:53 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,647.28

$3,295.87

$155.71

$1.0000

$2.2169

$101,647.28

$3,295.87

$155.71

$2.2169

$0.16294

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.9259

$0.18002

$0.0000000000000000000000000319

$0.000000000172

$0.0000621

