BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Finna AI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika FINNA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FINNA cenas tendenci MEXC.Reāllaika Finna AI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika FINNA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FINNA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FINNA

FINNA Cenas informācija

Kas ir FINNA

FINNA Oficiālā tīmekļa vietne

FINNA Tokenomika

FINNA Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Finna AI logotips

Finna AI Cena (FINNA)

Nav sarakstā

1 FINNA uz USD reāllaika cena:

--
----
-7.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Finna AI (FINNA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:52:40 (UTC+8)

Finna AI (FINNA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00201926
$ 0.00201926$ 0.00201926

$ 0
$ 0$ 0

+0.68%

-7.11%

-26.43%

-26.43%

Finna AI (FINNA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā FINNA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FINNA visu laiku augstākā cena ir $ 0.00201926, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FINNA ir mainījies par +0.68% pēdējā stundā, par -7.11% pēdējo 24 stundu laikā un par -26.43% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Finna AI (FINNA) tirgus informācija

$ 44.29K
$ 44.29K$ 44.29K

--
----

$ 44.29K
$ 44.29K$ 44.29K

999.98M
999.98M 999.98M

999,982,420.2031276
999,982,420.2031276 999,982,420.2031276

Pašreizējais Finna AI tirgus maksimums ir $ 44.29K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FINNA apjoms apgrozībā ir 999.98M ar kopējo apjomu 999982420.2031276. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 44.29K.

Finna AI (FINNA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Finna AI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Finna AI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Finna AI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Finna AI uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.11%
30 dienas$ 0-51.73%
60 dienas$ 0-71.57%
90 dienas$ 0--

Kas ir Finna AI (FINNA)?

Finna is an AI-powered food analyzer designed to help you understand what’s really in your meal. Simply snap a photo, and within seconds, Finna will break down the nutrition facts, offer personalized health insights, and highlight any potential dietary risks. Whether you're tracking calories, managing a health condition, or just aiming to eat better, Finna gives you the clarity you need to make smarter food choices. No more guesswork or misleading labels — just fast, accurate, and actionable analysis powered by AI. Finna is perfect for health-conscious individuals, busy professionals, fitness enthusiasts, and anyone who wants to take control of their diet and live a healthier lifestyle with ease.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Finna AI (FINNA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Finna AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Finna AI (FINNA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Finna AI (FINNA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Finna AI prognozes.

Apskati Finna AI cenas prognozi!

FINNA uz vietējām valūtām

Finna AI (FINNA) tokenomika

Finna AI (FINNA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FINNA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Finna AI (FINNA)

Kāda ir Finna AI (FINNA) vērtība šodien?
Reāllaika FINNA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FINNA uz USD cena?
Pašreizējā FINNA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Finna AI tirgus maksimums?
FINNA tirgus maksimums ir $ 44.29K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FINNA apjoms apgrozībā?
FINNA apjoms apgrozībā ir 999.98M USD.
Kāda bija FINNA vēsturiski augstākā cena?
FINNA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00201926 USD apmērā.
Kāda bija FINNA vēsturiski zemākā cena?
FINNA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir FINNA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FINNA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FINNA šogad kāps augstāk?
FINNA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FINNA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:52:40 (UTC+8)

Finna AI (FINNA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,637.30
$101,637.30$101,637.30

-1.49%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,294.78
$3,294.78$3,294.78

-6.05%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.70
$155.70$155.70

-3.57%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2170
$2.2170$2.2170

-2.85%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,637.30
$101,637.30$101,637.30

-1.49%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,294.78
$3,294.78$3,294.78

-6.05%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.70
$155.70$155.70

-3.57%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2170
$2.2170$2.2170

-2.85%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16288
$0.16288$0.16288

-0.64%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.9385
$2.9385$2.9385

+1,859.00%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.18002
$0.18002$0.18002

+1,073.53%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000319
$0.0000000000000000000000000319$0.0000000000000000000000000319

+362.31%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000172
$0.000000000172$0.000000000172

+100.00%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%