Reāllaika Finger Monkey cena šodien ir 0.00003183 USD. Seko līdzi reāllaika FM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FM

FM Cenas informācija

Kas ir FM

FM Oficiālā tīmekļa vietne

FM Tokenomika

FM Cenas prognoze

Finger Monkey logotips

Finger Monkey Cena (FM)

Nav sarakstā

1 FM uz USD reāllaika cena:

0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Finger Monkey (FM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:52:32 (UTC+8)

Finger Monkey (FM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0000307
$ 0.0000307$ 0.0000307
24h zemākā
$ 0.00003412
$ 0.00003412$ 0.00003412
24h augstākā

$ 0.0000307
$ 0.0000307$ 0.0000307

$ 0.00003412
$ 0.00003412$ 0.00003412

$ 0.00010498
$ 0.00010498$ 0.00010498

$ 0.00003036
$ 0.00003036$ 0.00003036

+2.28%

-0.07%

-24.01%

-24.01%

Finger Monkey (FM) reāllaika cena ir $0.00003183. Pēdējo 24 stundu laikā FM tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0000307 līdz augstākajai $ 0.00003412, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FM visu laiku augstākā cena ir $ 0.00010498, savukārt zemākā - $ 0.00003036.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FM ir mainījies par +2.28% pēdējā stundā, par -0.07% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.01% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Finger Monkey (FM) tirgus informācija

$ 30.55K
$ 30.55K$ 30.55K

$ 31.38K
$ 31.38K$ 31.38K

960.00M
960.00M 960.00M

986,016,448.0
986,016,448.0 986,016,448.0

Pašreizējais Finger Monkey tirgus maksimums ir $ 30.55K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FM apjoms apgrozībā ir 960.00M ar kopējo apjomu 986016448.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 31.38K.

Finger Monkey (FM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Finger Monkey uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Finger Monkey uz USD bija $ -0.0000158417.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Finger Monkey uz USD bija $ -0.0000131919.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Finger Monkey uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.07%
30 dienas$ -0.0000158417-49.76%
60 dienas$ -0.0000131919-41.44%
90 dienas$ 0--

Kas ir Finger Monkey (FM)?

Finger Monkey ($FM) is a meme-inspired token built on PulseChain, born from a viral Richard Heart post. While rooted in meme culture, the project goes beyond humor by powering the Finger Monkey ecosystem, which includes MonkBot, a PulseChain-optimized trading sniper bot that provides fast, customizable, and community-driven trading tools. The project blends meme energy + real utility through community contests, token burns, liquidity integrations, and future multi-chain expansion. $FM aims to unite PulseChain traders around a shared culture while offering tools and rewards that make DeFi both fun and functional.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Finger Monkey (FM) resurss

Oficiālā interneta vietne

Finger Monkey cenas prognoze (USD)

Kāda būs Finger Monkey (FM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Finger Monkey (FM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Finger Monkey prognozes.

Apskati Finger Monkey cenas prognozi!

FM uz vietējām valūtām

Finger Monkey (FM) tokenomika

Finger Monkey (FM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Finger Monkey (FM)

Kāda ir Finger Monkey (FM) vērtība šodien?
Reāllaika FM cena USD ir 0.00003183 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FM uz USD cena?
Pašreizējā FM uz USD cena ir $ 0.00003183. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Finger Monkey tirgus maksimums?
FM tirgus maksimums ir $ 30.55K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FM apjoms apgrozībā?
FM apjoms apgrozībā ir 960.00M USD.
Kāda bija FM vēsturiski augstākā cena?
FM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00010498 USD apmērā.
Kāda bija FM vēsturiski zemākā cena?
FM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00003036 USD.
Kāds ir FM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FM šogad kāps augstāk?
FM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:52:32 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

