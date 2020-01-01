Finblox (FBX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Finblox (FBX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Finblox (FBX) informācija

The utility aspect of the token is a core of FBX, which incentivizes users to hold FBX tokens and participate in our loyalty and reward programs. Some of the benefits of these programs include earning better rewards on their assets, receiving discounts, and subsidized fees on transactions such as those within the exchange of cryptocurrencies, payments, and transfers. FBX token is also a governance token designed to give its users various rights and privileges to vote on issues that govern the development and growth of the Finblox ecosystem. Finblox plans to implement voting power in 2024.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://finblox.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.finblox.com

Finblox (FBX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Finblox (FBX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 29.40K
$ 29.40K
$ 29.40K$ 29.40K
Kopējais apjoms: $ 9.47B
$ 9.47B
$ 9.47B$ 9.47B
Apjoms apgrozībā: $ 4.80B
$ 4.80B
$ 4.80B$ 4.80B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 58.03K
$ 58.03K
$ 58.03K$ 58.03K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02451834
$ 0.02451834$ 0.02451834
Visu laiku zemākā cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Finblox (FBX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Finblox (FBX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FBX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FBX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FBX tokenomiku, uzzini FBX tokena reāllaika cenu!

