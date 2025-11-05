BiržaDEX+
Reāllaika Figure Heloc cena šodien ir 1.034 USD. Seko līdzi reāllaika FIGR_HELOC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FIGR_HELOC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FIGR_HELOC

FIGR_HELOC Cenas informācija

Kas ir FIGR_HELOC

FIGR_HELOC Tehniskais dokuments

FIGR_HELOC Oficiālā tīmekļa vietne

FIGR_HELOC Tokenomika

FIGR_HELOC Cenas prognoze

Figure Heloc Cena (FIGR_HELOC)

1 FIGR_HELOC uz USD reāllaika cena:

$1.034
+2.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Figure Heloc (FIGR_HELOC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:30:53 (UTC+8)

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.004
24h zemākā
$ 1.035
24h augstākā

$ 1.004
$ 1.035
$ 1.37
$ 0.155357
0.00%

+2.80%

+0.36%

+0.36%

Figure Heloc (FIGR_HELOC) reāllaika cena ir $1.034. Pēdējo 24 stundu laikā FIGR_HELOC tika tirgots robežās no zemākās $ 1.004 līdz augstākajai $ 1.035, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FIGR_HELOC visu laiku augstākā cena ir $ 1.37, savukārt zemākā - $ 0.155357.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FIGR_HELOC ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par +2.80% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.36% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) tirgus informācija

$ 13.89B
--
$ 13.89B
13.44B
13,441,660,770.27
Pašreizējais Figure Heloc tirgus maksimums ir $ 13.89B, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FIGR_HELOC apjoms apgrozībā ir 13.44B ar kopējo apjomu 13441660770.27. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 13.89B.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Figure Heloc uz USD bija $ +0.0281358.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Figure Heloc uz USD bija $ +0.0346966972.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Figure Heloc uz USD bija $ -0.0010081500.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Figure Heloc uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0281358+2.80%
30 dienas$ +0.0346966972+3.36%
60 dienas$ -0.0010081500-0.09%
90 dienas$ 0--

Kas ir Figure Heloc (FIGR_HELOC)?

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Figure Heloc (FIGR_HELOC) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Figure Heloc cenas prognoze (USD)

Kāda būs Figure Heloc (FIGR_HELOC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Figure Heloc (FIGR_HELOC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Figure Heloc prognozes.

Apskati Figure Heloc cenas prognozi!

FIGR_HELOC uz vietējām valūtām

Figure Heloc (FIGR_HELOC) tokenomika

Figure Heloc (FIGR_HELOC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FIGR_HELOC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Kāda ir Figure Heloc (FIGR_HELOC) vērtība šodien?
Reāllaika FIGR_HELOC cena USD ir 1.034 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FIGR_HELOC uz USD cena?
Pašreizējā FIGR_HELOC uz USD cena ir $ 1.034. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Figure Heloc tirgus maksimums?
FIGR_HELOC tirgus maksimums ir $ 13.89B USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FIGR_HELOC apjoms apgrozībā?
FIGR_HELOC apjoms apgrozībā ir 13.44B USD.
Kāda bija FIGR_HELOC vēsturiski augstākā cena?
FIGR_HELOC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.37 USD apmērā.
Kāda bija FIGR_HELOC vēsturiski zemākā cena?
FIGR_HELOC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.155357 USD.
Kāds ir FIGR_HELOC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FIGR_HELOC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FIGR_HELOC šogad kāps augstāk?
FIGR_HELOC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FIGR_HELOC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

