Ferro (FER) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Ferro (FER), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Ferro (FER) informācija

Built on the Cronos blockchain, Ferro Protocol is a StableSwap AMM protocol that allows users to exchange with low slippage and minimum fee and farm tokens by creating more efficient pools consisting of highly correlated assets, as well as allowing better composability between protocols in the Cronos ecosystem. Ferro Protocol offers two main features:

  1. Ferro Swap Users can exchange one token with another with customisable slippage as long as both tokens are available in any of the pools within the protocol.

  2. Liquidity Pools Users can become liquidity providers and earn incentives by staking their LP tokens into the liquidity farm. You will be rewarded with our native tokens $FER together with the opportunity to lock your tokens with different maturity options to boost your returns and share revenue from the protocol swap fees.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://ferroprotocol.com/

Ferro (FER) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Ferro (FER) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.54M
$ 1.54M
Kopējais apjoms:
$ 5.10B
$ 5.10B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.62B
$ 1.62B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 4.87M
$ 4.87M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.126073
$ 0.126073
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.0009526
$ 0.0009526

Ferro (FER) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Ferro (FER) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FER tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FER tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FER tokenomiku, uzzini FER tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.