Reāllaika Felysyum cena šodien ir 0.337111 USD. Seko līdzi reāllaika FELY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FELY cenas tendenci MEXC.

Felysyum Cena (FELY)

$0.337111
Felysyum (FELY) Cenas informācija (USD)

$ 0.336986
$ 0.351502
$ 0.336986
$ 0.351502
$ 0.357284
$ 0.240519
Felysyum (FELY) reāllaika cena ir $0.337111. Pēdējo 24 stundu laikā FELY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.336986 līdz augstākajai $ 0.351502, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FELY visu laiku augstākā cena ir $ 0.357284, savukārt zemākā - $ 0.240519.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FELY ir mainījies par +0.02% pēdējā stundā, par -3.27% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.40% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Felysyum (FELY) tirgus informācija

--
$ 168.51M
43.77M
500,000,000.0
Pašreizējais Felysyum tirgus maksimums ir $ 14.75M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FELY apjoms apgrozībā ir 43.77M ar kopējo apjomu 500000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 168.51M.

Felysyum (FELY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Felysyum uz USD bija $ -0.011427046000294.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Felysyum uz USD bija $ +0.0022274946.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Felysyum uz USD bija $ +0.0526664807.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Felysyum uz USD bija $ +0.08668766788812644.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.011427046000294-3.27%
30 dienas$ +0.0022274946+0.66%
60 dienas$ +0.0526664807+15.62%
90 dienas$ +0.08668766788812644+34.62%

Kas ir Felysyum (FELY)?

Felysyum is a crypto-powered ecosystem centered on education, innovation, and e-commerce. It addresses the challenge of limited knowledge in the crypto space by providing educational resources through SkillFullHub, a platform focused on cryptocurrency, blockchain, and emerging technologies. Felynova offers funding opportunities for innovators and creators to develop their ideas. Felyzone operates as a crypto-integrated marketplace for users to buy and sell products securely. The Aidora Charity Program supports education for underprivileged individuals, aiming to increase accessibility to crypto and emerging technologies. Felysyum functions as an integrated ecosystem that supports learning, innovation, and commerce within the digital economy.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Felysyum cenas prognoze (USD)

Kāda būs Felysyum (FELY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Felysyum (FELY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Felysyum prognozes.

Apskati Felysyum cenas prognozi!

Felysyum (FELY) tokenomika

Felysyum (FELY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FELY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Felysyum (FELY)

Kāda ir Felysyum (FELY) vērtība šodien?
Reāllaika FELY cena USD ir 0.337111 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FELY uz USD cena?
Pašreizējā FELY uz USD cena ir $ 0.337111. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Felysyum tirgus maksimums?
FELY tirgus maksimums ir $ 14.75M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FELY apjoms apgrozībā?
FELY apjoms apgrozībā ir 43.77M USD.
Kāda bija FELY vēsturiski augstākā cena?
FELY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.357284 USD apmērā.
Kāda bija FELY vēsturiski zemākā cena?
FELY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.240519 USD.
Kāds ir FELY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FELY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FELY šogad kāps augstāk?
FELY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FELY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

