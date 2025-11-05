BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Feels Good cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GOOD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GOOD cenas tendenci MEXC.Reāllaika Feels Good cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GOOD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GOOD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GOOD

GOOD Cenas informācija

Kas ir GOOD

GOOD Oficiālā tīmekļa vietne

GOOD Tokenomika

GOOD Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Feels Good logotips

Feels Good Cena (GOOD)

Nav sarakstā

1 GOOD uz USD reāllaika cena:

$0.00010465
$0.00010465$0.00010465
-12.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Feels Good (GOOD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:52:16 (UTC+8)

Feels Good (GOOD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.99%

-12.02%

-32.42%

-32.42%

Feels Good (GOOD) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā GOOD tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GOOD visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GOOD ir mainījies par +0.99% pēdējā stundā, par -12.02% pēdējo 24 stundu laikā un par -32.42% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Feels Good (GOOD) tirgus informācija

$ 104.22K
$ 104.22K$ 104.22K

--
----

$ 104.22K
$ 104.22K$ 104.22K

999.97M
999.97M 999.97M

999,970,325.134223
999,970,325.134223 999,970,325.134223

Pašreizējais Feels Good tirgus maksimums ir $ 104.22K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GOOD apjoms apgrozībā ir 999.97M ar kopējo apjomu 999970325.134223. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 104.22K.

Feels Good (GOOD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Feels Good uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Feels Good uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Feels Good uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Feels Good uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-12.02%
30 dienas$ 0-42.38%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Feels Good (GOOD)?

Feels Good is an ode to classic old school memes. It originates from 4chan sometime in 2011 and became a staple within threads and on comments. The meme shows a man looking very satisfied while touching his face with both hands. This OG meme is one of the most recognisable faces on the internet and the iconic gesture captures pure contentment and satisfaction. This OG meme launched on PumpFun on 15th May 2024 but recently bonded [11th September 2025]. The meme has been immortalised over the years and used frequently within both Web2 and Web3 worlds.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Feels Good (GOOD) resurss

Oficiālā interneta vietne

Feels Good cenas prognoze (USD)

Kāda būs Feels Good (GOOD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Feels Good (GOOD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Feels Good prognozes.

Apskati Feels Good cenas prognozi!

GOOD uz vietējām valūtām

Feels Good (GOOD) tokenomika

Feels Good (GOOD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GOOD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Feels Good (GOOD)

Kāda ir Feels Good (GOOD) vērtība šodien?
Reāllaika GOOD cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GOOD uz USD cena?
Pašreizējā GOOD uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Feels Good tirgus maksimums?
GOOD tirgus maksimums ir $ 104.22K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GOOD apjoms apgrozībā?
GOOD apjoms apgrozībā ir 999.97M USD.
Kāda bija GOOD vēsturiski augstākā cena?
GOOD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija GOOD vēsturiski zemākā cena?
GOOD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir GOOD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GOOD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GOOD šogad kāps augstāk?
GOOD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GOOD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:52:16 (UTC+8)

Feels Good (GOOD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,623.60
$101,623.60$101,623.60

-1.50%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,295.83
$3,295.83$3,295.83

-6.02%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.74
$155.74$155.74

-3.55%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2158
$2.2158$2.2158

-2.90%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,623.60
$101,623.60$101,623.60

-1.50%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,295.83
$3,295.83$3,295.83

-6.02%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.74
$155.74$155.74

-3.55%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2158
$2.2158$2.2158

-2.90%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16279
$0.16279$0.16279

-0.69%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.8722
$2.8722$2.8722

+1,814.80%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.18000
$0.18000$0.18000

+1,073.40%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000319
$0.0000000000000000000000000319$0.0000000000000000000000000319

+362.31%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000172
$0.000000000172$0.000000000172

+100.00%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%