FAYA (FAYA) tokenomika
FAYA (FAYA) informācija
Faya is a cryptocurrency that aims to prioritize donation for the health and smile of the world's children.This means making the dream and wish of a sick child into a tangible and transparent reality in helping all sick, orphaned and poor children in the world so that every child has a share in smiling and good health.
Faya Smart Contract is Audited by the leading Auditing Company QuillAudits, and Faya contract get a very high rate (99.9%). https://www.quillaudits.com/leaderboard/faya-world
Faya Token are locked by "Team Finance" a product by TrustSwap. 10% of the supply is in PancakeSwap exchange and it is locked for 5 years. 90% of the supply is also locked for 5 years as Vesting to all Faya department wallets, and it unlock about 1.5% monthly.
FAYA (FAYA) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos FAYA (FAYA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
FAYA (FAYA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
FAYA (FAYA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais FAYA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu FAYA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti FAYA tokenomiku, uzzini FAYA tokena reāllaika cenu!
FAYA cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FAYA? Mūsu FAYA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.