FATE on SUI (FATE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par FATE on SUI (FATE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

FATE on SUI (FATE) informācija

$FATE is a meme coin built on the Sui blockchain that merges AI, fortune-telling, and Web3 culture for all the Degens out there. Users interact with the FATE Bot to ask questions—about life, trading, or memes—and receive mystic or absurd answers powered by real-time data. The project offers viral engagement, gamified predictions, and integrates physical and digital experiences for deeper community connection.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://fateonsui.com/

FATE on SUI (FATE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos FATE on SUI (FATE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.44K
$ 3.44K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.44K
$ 3.44K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00195217
$ 0.00195217
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

FATE on SUI (FATE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

FATE on SUI (FATE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FATE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FATE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FATE tokenomiku, uzzini FATE tokena reāllaika cenu!

FATE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FATE? Mūsu FATE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

