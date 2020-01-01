FARTMOMMY ($FARTMOMMY) tokenomika

FARTMOMMY ($FARTMOMMY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par FARTMOMMY ($FARTMOMMY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
FARTMOMMY ($FARTMOMMY) informācija

FARTMOMMY ($FARTMOMMY) is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. It is part of the Fart Dynasty, which includes other notable meme tokens like FARTBOY and FARTGIRL. The project leverages viral meme culture and decentralized community engagement to build a fun, interactive ecosystem. While primarily a meme token, it fosters an enthusiastic holder base and aims to expand through community-driven initiatives and social engagement campaigns within the crypto space.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://x.com/FARTMOMMY_SOL

FARTMOMMY ($FARTMOMMY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos FARTMOMMY ($FARTMOMMY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 51.44K
Kopējais apjoms:
$ 999.72M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.72M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 51.44K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
FARTMOMMY ($FARTMOMMY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

FARTMOMMY ($FARTMOMMY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais $FARTMOMMY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu $FARTMOMMY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti $FARTMOMMY tokenomiku, uzzini $FARTMOMMY tokena reāllaika cenu!

$FARTMOMMY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $FARTMOMMY? Mūsu $FARTMOMMY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.