FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) informācija

The ticker $SOLANA represents a meme token embodying the current meta on the Solana blockchain. It combines elements from popular meme tokens like Fart, Goat, and Butthole, all humorously attributed to being "created by" AI. This token serves as both a parody and a satirical commentary on the proliferation of meme and AI-driven coins in the Solana ecosystem, encapsulating the absurdity and humor of the space.

https://fgpb6900ai16z.com/

Tirgus kapitalizācija:
$ 24.93K
Kopējais apjoms:
$ 998.62M
Apjoms apgrozībā:
$ 998.62M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 24.93K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00312922
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SOLANA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SOLANA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SOLANA tokenomiku, uzzini SOLANA tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.