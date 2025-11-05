BiržaDEX+
Reāllaika FartcoinCRO cena šodien ir 0.00001281 USD. Seko līdzi reāllaika PFFT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PFFT cenas tendenci MEXC.Reāllaika FartcoinCRO cena šodien ir 0.00001281 USD. Seko līdzi reāllaika PFFT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PFFT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PFFT

PFFT Cenas informācija

Kas ir PFFT

PFFT Oficiālā tīmekļa vietne

PFFT Tokenomika

PFFT Cenas prognoze

FartcoinCRO Cena (PFFT)

1 PFFT uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
FartcoinCRO (PFFT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:59:07 (UTC+8)

FartcoinCRO (PFFT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00001278
$ 0.00001278$ 0.00001278
24h zemākā
$ 0.00001403
$ 0.00001403$ 0.00001403
24h augstākā

$ 0.00001278
$ 0.00001278$ 0.00001278

$ 0.00001403
$ 0.00001403$ 0.00001403

$ 0.00009092
$ 0.00009092$ 0.00009092

$ 0.00001278
$ 0.00001278$ 0.00001278

--

-8.64%

-22.42%

-22.42%

FartcoinCRO (PFFT) reāllaika cena ir $0.00001281. Pēdējo 24 stundu laikā PFFT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00001278 līdz augstākajai $ 0.00001403, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PFFT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00009092, savukārt zemākā - $ 0.00001278.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PFFT ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -8.64% pēdējo 24 stundu laikā un par -22.42% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

FartcoinCRO (PFFT) tirgus informācija

$ 10.49K
$ 10.49K$ 10.49K

--
----

$ 12.43K
$ 12.43K$ 12.43K

818.87M
818.87M 818.87M

970,000,000.0
970,000,000.0 970,000,000.0

Pašreizējais FartcoinCRO tirgus maksimums ir $ 10.49K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PFFT apjoms apgrozībā ir 818.87M ar kopējo apjomu 970000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 12.43K.

FartcoinCRO (PFFT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas FartcoinCRO uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas FartcoinCRO uz USD bija $ -0.0000066960.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas FartcoinCRO uz USD bija $ -0.0000096816.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas FartcoinCRO uz USD bija $ -0.000024153005986859986.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.64%
30 dienas$ -0.0000066960-52.27%
60 dienas$ -0.0000096816-75.57%
90 dienas$ -0.000024153005986859986-65.34%

Kas ir FartcoinCRO (PFFT)?

Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos!

Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos.

Why Fartcoin CRO Reigns Supreme

🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion.

Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨

Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

FartcoinCRO (PFFT) resurss

Oficiālā interneta vietne

FartcoinCRO cenas prognoze (USD)

Kāda būs FartcoinCRO (PFFT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu FartcoinCRO (PFFT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa FartcoinCRO prognozes.

Apskati FartcoinCRO cenas prognozi!

PFFT uz vietējām valūtām

FartcoinCRO (PFFT) tokenomika

FartcoinCRO (PFFT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PFFT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par FartcoinCRO (PFFT)

Kāda ir FartcoinCRO (PFFT) vērtība šodien?
Reāllaika PFFT cena USD ir 0.00001281 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PFFT uz USD cena?
Pašreizējā PFFT uz USD cena ir $ 0.00001281. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir FartcoinCRO tirgus maksimums?
PFFT tirgus maksimums ir $ 10.49K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PFFT apjoms apgrozībā?
PFFT apjoms apgrozībā ir 818.87M USD.
Kāda bija PFFT vēsturiski augstākā cena?
PFFT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00009092 USD apmērā.
Kāda bija PFFT vēsturiski zemākā cena?
PFFT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00001278 USD.
Kāds ir PFFT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PFFT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PFFT šogad kāps augstāk?
PFFT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PFFT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

