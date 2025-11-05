BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika FartCoin cena šodien ir 0.00369129 USD. Seko līdzi reāllaika FART uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FART cenas tendenci MEXC.Reāllaika FartCoin cena šodien ir 0.00369129 USD. Seko līdzi reāllaika FART uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FART cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FART

FART Cenas informācija

Kas ir FART

FART Oficiālā tīmekļa vietne

FART Tokenomika

FART Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

FartCoin logotips

FartCoin Cena (FART)

Nav sarakstā

1 FART uz USD reāllaika cena:

$0.00369129
$0.00369129$0.00369129
-10.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
FartCoin (FART) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:51:35 (UTC+8)

FartCoin (FART) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00344622
$ 0.00344622$ 0.00344622
24h zemākā
$ 0.00411001
$ 0.00411001$ 0.00411001
24h augstākā

$ 0.00344622
$ 0.00344622$ 0.00344622

$ 0.00411001
$ 0.00411001$ 0.00411001

$ 0.0192503
$ 0.0192503$ 0.0192503

$ 0
$ 0$ 0

+1.25%

-10.18%

-40.14%

-40.14%

FartCoin (FART) reāllaika cena ir $0.00369129. Pēdējo 24 stundu laikā FART tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00344622 līdz augstākajai $ 0.00411001, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FART visu laiku augstākā cena ir $ 0.0192503, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FART ir mainījies par +1.25% pēdējā stundā, par -10.18% pēdējo 24 stundu laikā un par -40.14% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

FartCoin (FART) tirgus informācija

$ 255.14K
$ 255.14K$ 255.14K

--
----

$ 255.14K
$ 255.14K$ 255.14K

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,000.0
69,420,000.0 69,420,000.0

Pašreizējais FartCoin tirgus maksimums ir $ 255.14K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FART apjoms apgrozībā ir 69.42M ar kopējo apjomu 69420000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 255.14K.

FartCoin (FART) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas FartCoin uz USD bija $ -0.000418719525069691.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas FartCoin uz USD bija $ +0.0015175841.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas FartCoin uz USD bija $ +0.0006304778.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas FartCoin uz USD bija $ -0.001375988063205575.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000418719525069691-10.18%
30 dienas$ +0.0015175841+41.11%
60 dienas$ +0.0006304778+17.08%
90 dienas$ -0.001375988063205575-27.15%

Kas ir FartCoin (FART)?

The Real FartCoin as suggested by Truth Terminal, following the "FartCoin Launch Strategy". Full FartCoin Ecosystem with a major focus on Planting Trees across the world.

FartNFTs,FartDAO,FartSwap and many other applications are part of our movement. With the also correct Token Mechanics such as the correct Ticker, Supply, Blockchain and Purpose of the token.

Community ran and funded, with great intentions to follow up with the full "lore" of the FartCoin!

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

FartCoin (FART) resurss

Oficiālā interneta vietne

FartCoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs FartCoin (FART) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu FartCoin (FART) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa FartCoin prognozes.

Apskati FartCoin cenas prognozi!

FART uz vietējām valūtām

FartCoin (FART) tokenomika

FartCoin (FART) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FART tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par FartCoin (FART)

Kāda ir FartCoin (FART) vērtība šodien?
Reāllaika FART cena USD ir 0.00369129 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FART uz USD cena?
Pašreizējā FART uz USD cena ir $ 0.00369129. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir FartCoin tirgus maksimums?
FART tirgus maksimums ir $ 255.14K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FART apjoms apgrozībā?
FART apjoms apgrozībā ir 69.42M USD.
Kāda bija FART vēsturiski augstākā cena?
FART sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0192503 USD apmērā.
Kāda bija FART vēsturiski zemākā cena?
FART sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir FART tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FART tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FART šogad kāps augstāk?
FART cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FART cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:51:35 (UTC+8)

FartCoin (FART) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,575.35
$101,575.35$101,575.35

-1.55%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,291.45
$3,291.45$3,291.45

-6.15%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.54
$155.54$155.54

-3.67%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2142
$2.2142$2.2142

-2.97%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,575.35
$101,575.35$101,575.35

-1.55%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,291.45
$3,291.45$3,291.45

-6.15%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.54
$155.54$155.54

-3.67%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2142
$2.2142$2.2142

-2.97%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16270
$0.16270$0.16270

-0.75%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.9250
$2.9250$2.9250

+1,850.00%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.19734
$0.19734$0.19734

+1,186.44%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000244
$0.0000000000000000000000000244$0.0000000000000000000000000244

+253.62%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000159
$0.000000000159$0.000000000159

+84.88%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%