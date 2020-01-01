Fart Accelerationism (F/ACC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Fart Accelerationism (F/ACC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Fart Accelerationism (F/ACC) informācija

There once a dev that decided to eat a very bean rich meal after which he had the fastest fart on the planet. Unfortunately he ran out of gas quickly and he was never really able to accelerate the project. Our spouses complain about farting all the time so you could say we never really run out of gas. It only made sense to CTO this beauty of a meme. We will try break the world record for fastest fart to have ever been recorded on chain.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://facc.gg

Fart Accelerationism (F/ACC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Fart Accelerationism (F/ACC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 15.28K
$ 15.28K
Kopējais apjoms:
$ 999.71M
$ 999.71M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.71M
$ 999.71M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 15.28K
$ 15.28K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00414195
$ 0.00414195
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

Fart Accelerationism (F/ACC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Fart Accelerationism (F/ACC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais F/ACC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu F/ACC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti F/ACC tokenomiku, uzzini F/ACC tokena reāllaika cenu!

F/ACC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas F/ACC? Mūsu F/ACC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.