Reāllaika Evolve PRO cena šodien ir 0.03645677 USD. Seko līdzi reāllaika EVOP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati EVOP cenas tendenci MEXC.

Evolve PRO Cena (EVOP)

1 EVOP uz USD reāllaika cena:

$0.03645677
-6.20%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Evolve PRO (EVOP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:30:31 (UTC+8)

Evolve PRO (EVOP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.03468906
24h zemākā
$ 0.03928818
24h augstākā

$ 0.03468906
$ 0.03928818
$ 0.074445
$ 0.0031876
+2.61%

-6.20%

-16.13%

-16.13%

Evolve PRO (EVOP) reāllaika cena ir $0.03645677. Pēdējo 24 stundu laikā EVOP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03468906 līdz augstākajai $ 0.03928818, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. EVOP visu laiku augstākā cena ir $ 0.074445, savukārt zemākā - $ 0.0031876.

Īstermiņa veiktspējas ziņā EVOP ir mainījies par +2.61% pēdējā stundā, par -6.20% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.13% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Evolve PRO (EVOP) tirgus informācija

$ 1.82M
--
$ 1.82M
50.00M
50,000,000.0
Pašreizējais Evolve PRO tirgus maksimums ir $ 1.82M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. EVOP apjoms apgrozībā ir 50.00M ar kopējo apjomu 50000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.82M.

Evolve PRO (EVOP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Evolve PRO uz USD bija $ -0.00241037383930473.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Evolve PRO uz USD bija $ -0.0073543841.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Evolve PRO uz USD bija $ +0.0186938905.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Evolve PRO uz USD bija $ -0.0004596249447282.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00241037383930473-6.20%
30 dienas$ -0.0073543841-20.17%
60 dienas$ +0.0186938905+51.28%
90 dienas$ -0.0004596249447282-1.24%

Kas ir Evolve PRO (EVOP)?

EVOLVE Pro marks the next chapter of the Evolve Token project, relaunched on the Binance Smart Chain (BNB Chain) as a utility-driven token powering a transformative decentralized finance (DeFi) ecosystem. As an innovative DeFi project, Evolve Token reinvents conventional investment strategies by integrating tokenization, lending pools, fractional ownership, and cross-border trading.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Evolve PRO cenas prognoze (USD)

Kāda būs Evolve PRO (EVOP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Evolve PRO (EVOP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Evolve PRO prognozes.

Apskati Evolve PRO cenas prognozi!

EVOP uz vietējām valūtām

Evolve PRO (EVOP) tokenomika

Evolve PRO (EVOP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par EVOP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Evolve PRO (EVOP)

Kāda ir Evolve PRO (EVOP) vērtība šodien?
Reāllaika EVOP cena USD ir 0.03645677 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā EVOP uz USD cena?
Pašreizējā EVOP uz USD cena ir $ 0.03645677. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Evolve PRO tirgus maksimums?
EVOP tirgus maksimums ir $ 1.82M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir EVOP apjoms apgrozībā?
EVOP apjoms apgrozībā ir 50.00M USD.
Kāda bija EVOP vēsturiski augstākā cena?
EVOP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.074445 USD apmērā.
Kāda bija EVOP vēsturiski zemākā cena?
EVOP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0031876 USD.
Kāds ir EVOP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu EVOP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai EVOP šogad kāps augstāk?
EVOP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati EVOP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:30:31 (UTC+8)

Evolve PRO (EVOP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,179.90

$3,260.35

$154.10

$1.0000

$2.2033

$101,179.90

$3,260.35

$2.2033

$154.10

$0.16319

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$3.4118

$0.15001

$0.0000000000000000000000000348

$0.0000709

$0.05939

