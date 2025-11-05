BiržaDEX+
Reāllaika Everybody cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika HOLD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HOLD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HOLD

HOLD Cenas informācija

Kas ir HOLD

HOLD Oficiālā tīmekļa vietne

HOLD Tokenomika

HOLD Cenas prognoze

1 HOLD uz USD reāllaika cena:

$0.00024444
$0.00024444$0.00024444
-12.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Everybody (HOLD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:30:14 (UTC+8)

Everybody (HOLD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00164477
$ 0.00164477$ 0.00164477

$ 0
$ 0$ 0

+3.60%

-12.29%

-16.24%

-16.24%

Everybody (HOLD) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā HOLD tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HOLD visu laiku augstākā cena ir $ 0.00164477, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HOLD ir mainījies par +3.60% pēdējā stundā, par -12.29% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.24% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Everybody (HOLD) tirgus informācija

$ 6.80M
$ 6.80M$ 6.80M

--
----

$ 6.80M
$ 6.80M$ 6.80M

27.78B
27.78B 27.78B

27,780,713,256.829243
27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243

Pašreizējais Everybody tirgus maksimums ir $ 6.80M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HOLD apjoms apgrozībā ir 27.78B ar kopējo apjomu 27780713256.829243. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.80M.

Everybody (HOLD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Everybody uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Everybody uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Everybody uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Everybody uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-12.29%
30 dienas$ 0-59.51%
60 dienas$ 0-54.01%
90 dienas$ 0--

Kas ir Everybody (HOLD)?

Hold is a community driven meme coin, destined to bring back the idea of holding projects for bigger rewards. Sparked by the negative behavior produced in the bear market, HOLD eliminated supply control from snipers, whales, and parties that are not destined to be along for the ride. HOLD is the first memecoin that uses a contract that limits supply control for those that bought in on launch.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Everybody (HOLD) resurss

Oficiālā interneta vietne

Everybody cenas prognoze (USD)

Kāda būs Everybody (HOLD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Everybody (HOLD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Everybody prognozes.

Apskati Everybody cenas prognozi!

HOLD uz vietējām valūtām

Everybody (HOLD) tokenomika

Everybody (HOLD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HOLD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Everybody (HOLD)

Kāda ir Everybody (HOLD) vērtība šodien?
Reāllaika HOLD cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HOLD uz USD cena?
Pašreizējā HOLD uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Everybody tirgus maksimums?
HOLD tirgus maksimums ir $ 6.80M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HOLD apjoms apgrozībā?
HOLD apjoms apgrozībā ir 27.78B USD.
Kāda bija HOLD vēsturiski augstākā cena?
HOLD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00164477 USD apmērā.
Kāda bija HOLD vēsturiski zemākā cena?
HOLD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir HOLD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HOLD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HOLD šogad kāps augstāk?
HOLD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HOLD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:30:14 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

