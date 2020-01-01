EverValue Coin (EVA) tokenomika

EverValue Coin (EVA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par EverValue Coin (EVA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
EverValue Coin (EVA) informācija

EverValue Coin (EVA) is an innovative, deflationary cryptocurrency running on the Arbitrum One network. It has a unique and final issuance of 21 million tokens, designed to continuously appreciate against Bitcoin (BTC). The project uses a smart contract-backed burn vault to ensure that the price of EVA in BTC can only rise. EVA is backed by WBTC and profits generated from high-efficiency Bitcoin mining, making it a secure and profitable alternative for long-term BTC holders.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://evervaluecoin.com/
Tehniskais dokuments:
https://evervaluecoin.com/white-paper/

EverValue Coin (EVA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos EverValue Coin (EVA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 410.09M
Kopējais apjoms:
$ 18.76M
Apjoms apgrozībā:
$ 16.32M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 471.34M
Visu laiku augstākā cena:
$ 26.28
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.17006
Pašreizējā cena:
$ 25.13
EverValue Coin (EVA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

EverValue Coin (EVA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais EVA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu EVA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti EVA tokenomiku, uzzini EVA tokena reāllaika cenu!

EVA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas EVA? Mūsu EVA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

