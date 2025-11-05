BiržaDEX+
Reāllaika EVA cena šodien ir 0.00042182 USD. Seko līdzi reāllaika EVA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati EVA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par EVA

EVA Cenas informācija

Kas ir EVA

EVA Oficiālā tīmekļa vietne

EVA Tokenomika

EVA Cenas prognoze

EVA logotips

EVA Cena (EVA)

Nav sarakstā

1 EVA uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
EVA (EVA) Tiešsaistes cenu diagramma
EVA (EVA) Cenas informācija (USD)

EVA (EVA) reāllaika cena ir $0.00042182. Pēdējo 24 stundu laikā EVA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00039021 līdz augstākajai $ 0.00047951, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. EVA visu laiku augstākā cena ir $ 0.00159008, savukārt zemākā - $ 0.0002248.

Īstermiņa veiktspējas ziņā EVA ir mainījies par -2.00% pēdējā stundā, par -10.07% pēdējo 24 stundu laikā un par -35.04% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

EVA (EVA) tirgus informācija

Pašreizējais EVA tirgus maksimums ir $ 378.55K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. EVA apjoms apgrozībā ir 897.86M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 421.61K.

EVA (EVA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas EVA uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas EVA uz USD bija $ -0.0000902852.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas EVA uz USD bija $ -0.0001866852.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas EVA uz USD bija $ +0.00011001077254730566.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-10.07%
30 dienas$ -0.0000902852-21.40%
60 dienas$ -0.0001866852-44.25%
90 dienas$ +0.00011001077254730566+35.28%

Kas ir EVA (EVA)?

EVA Agent Online gives AI characters a “soul” — agents that remember, evolve, and feel real. More than bots, they live on X and beyond with on-chain memory, personality, and emotional depth. This approach lets EVA agents retain context and evolve over time, rather than resetting like conventional chatbots.

Powered by the $EVA token, they grow through every interaction.

It’s like an OS for AI NPCs — a bold step toward human-like, persistent digital companions in Web3.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

EVA cenas prognoze (USD)

Kāda būs EVA (EVA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu EVA (EVA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa EVA prognozes.

Apskati EVA cenas prognozi!

EVA uz vietējām valūtām

EVA (EVA) tokenomika

EVA (EVA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par EVA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par EVA (EVA)

Kāda ir EVA (EVA) vērtība šodien?
Reāllaika EVA cena USD ir 0.00042182 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā EVA uz USD cena?
Pašreizējā EVA uz USD cena ir $ 0.00042182. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir EVA tirgus maksimums?
EVA tirgus maksimums ir $ 378.55K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir EVA apjoms apgrozībā?
EVA apjoms apgrozībā ir 897.86M USD.
Kāda bija EVA vēsturiski augstākā cena?
EVA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00159008 USD apmērā.
Kāda bija EVA vēsturiski zemākā cena?
EVA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0002248 USD.
Kāds ir EVA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu EVA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai EVA šogad kāps augstāk?
EVA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati EVA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

