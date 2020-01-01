Euruka Tech (ERC-AI) tokenomika
Euruka Tech AI is at the forefront of the cryptocurrency revolution, harnessing the immense power of artificial intelligence to transform the financial technology landscape. Our pioneering platform seamlessly integrates advanced AI algorithms with the robust security of blockchain technology, creating a unique ecosystem that offers innovative solutions for secure, efficient, and intelligent financial transactions. At Euruka Tech AI, we believe in the transformative potential of AI and blockchain to redefine the way digital assets are managed and exchanged. Our AI-driven trading systems are designed to analyze vast amounts of market data in real-time, providing users with insightful predictions and optimal trading strategies. This ensures that our users can make informed decisions and maximize their investment returns. Our intelligent smart contracts automate complex financial processes, reducing the need for intermediaries and minimizing the risk of human error. These self-executing contracts are transparent, tamper-proof, and enforceable, ensuring that all parties fulfill their obligations seamlessly. Moreover, our predictive analytics tools leverage machine learning to forecast market trends, identify emerging opportunities, and assess risks with unprecedented accuracy. This empowers our users to stay ahead of the curve and navigate the volatile cryptocurrency market with confidence. To complement our advanced AI capabilities, Euruka Tech AI offers a secure digital wallet that prioritizes the safety and privacy of your digital assets. Our wallet employs state-of-the-art encryption and multi-factor authentication to protect against unauthorized access, ensuring that your funds are always secure.
Euruka Tech (ERC-AI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Euruka Tech (ERC-AI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Euruka Tech (ERC-AI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Euruka Tech (ERC-AI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ERC-AI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ERC-AI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ERC-AI tokenomiku, uzzini ERC-AI tokena reāllaika cenu!
