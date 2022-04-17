Etica (ETI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Etica (ETI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Etica (ETI) informācija

What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property.

What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research.

History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022.

What’s next for your project? The next step for Etica is to get research started

What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.eticaprotocol.org/
Tehniskais dokuments:
https://www.eticaprotocol.org/viewwhitepaper

Etica (ETI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Etica (ETI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 301.25K
Kopējais apjoms:
$ 5.92M
Apjoms apgrozībā:
$ 5.92M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 301.25K
Visu laiku augstākā cena:
$ 2.8
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00899131
Pašreizējā cena:
$ 0.050906
Etica (ETI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Etica (ETI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ETI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ETI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ETI tokenomiku, uzzini ETI tokena reāllaika cenu!

ETI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ETI? Mūsu ETI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.