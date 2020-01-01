Ethy AI (ETHY) tokenomika
Ethy AI empowers onchain identities for the AI economy by turning your Basename into a sovereign digital agent. It enables users to automate onchain tasks—like trading, claiming rewards, or executing contracts—without manual input. Designed for AI-to-AI and AI-to-human interactions, Ethy combines smart contract automation with agentic intelligence, giving users full control over their data, assets, and behavior in decentralized environments.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ETHY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ETHY tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
