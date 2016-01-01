Ethos (ETHOS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Ethos (ETHOS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Ethos (ETHOS) informācija

Ethos is an on-chain, self-custody wallet and trading app, providing users with a secure and convenient platform for cross-chain swapping, best-price execution, and soon, gasless transactions. Ethos ensures that users retain sole custody of their assets while enjoying a trading experience that rivals centralized exchanges. Your keys, your crypto. The Ethos founders have been involved with crypto since 2016, and deeply believe that crypto needs to return to its self-custody roots in order to stay safe and fair for everyone.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.ethos.io/
Tehniskais dokuments:
https://www.ethos.io/whitepaper

Ethos (ETHOS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Ethos (ETHOS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 3.60M
$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M
Kopējais apjoms: $ 5.00B
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Apjoms apgrozībā: $ 1.75B
$ 1.75B
$ 1.75B$ 1.75B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 10.29M
$ 10.29M
$ 10.29M$ 10.29M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02191514
$ 0.02191514$ 0.02191514
Visu laiku zemākā cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00205764
$ 0.00205764$ 0.00205764

Ethos (ETHOS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Ethos (ETHOS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ETHOS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ETHOS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ETHOS tokenomiku, uzzini ETHOS tokena reāllaika cenu!

ETHOS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ETHOS? Mūsu ETHOS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.