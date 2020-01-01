Etherisc DIP (DIP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Etherisc DIP (DIP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Etherisc DIP (DIP) informācija

Etherisc is building a platform for decentralized insurance applications. We aim to use blockchain technologyto help make the purchase and sale of insurance more efficient, enable lower operational costs, provide greater transparency into the industry and democratize access to reinsurance investments.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://etherisc.com/
Tehniskais dokuments:
https://etherisc.com/files/etherisc_whitepaper_1.0_en.pdf

Etherisc DIP (DIP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Etherisc DIP (DIP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.63M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 383.45M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 6.87M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.460205
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00226715
Pašreizējā cena:
$ 0.00686729
Etherisc DIP (DIP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Etherisc DIP (DIP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DIP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DIP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DIP tokenomiku, uzzini DIP tokena reāllaika cenu!

DIP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DIP? Mūsu DIP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

