BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Etherex Liquid Staking Token cena šodien ir 0.118118 USD. Seko līdzi reāllaika REX33 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati REX33 cenas tendenci MEXC.Reāllaika Etherex Liquid Staking Token cena šodien ir 0.118118 USD. Seko līdzi reāllaika REX33 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati REX33 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par REX33

REX33 Cenas informācija

Kas ir REX33

REX33 Oficiālā tīmekļa vietne

REX33 Tokenomika

REX33 Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Etherex Liquid Staking Token logotips

Etherex Liquid Staking Token Cena (REX33)

Nav sarakstā

1 REX33 uz USD reāllaika cena:

$0.117816
$0.117816$0.117816
-13.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Etherex Liquid Staking Token (REX33) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:30:07 (UTC+8)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.109445
$ 0.109445$ 0.109445
24h zemākā
$ 0.13595
$ 0.13595$ 0.13595
24h augstākā

$ 0.109445
$ 0.109445$ 0.109445

$ 0.13595
$ 0.13595$ 0.13595

$ 0.583351
$ 0.583351$ 0.583351

$ 0.109445
$ 0.109445$ 0.109445

+5.53%

-13.10%

-34.20%

-34.20%

Etherex Liquid Staking Token (REX33) reāllaika cena ir $0.118118. Pēdējo 24 stundu laikā REX33 tika tirgots robežās no zemākās $ 0.109445 līdz augstākajai $ 0.13595, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. REX33 visu laiku augstākā cena ir $ 0.583351, savukārt zemākā - $ 0.109445.

Īstermiņa veiktspējas ziņā REX33 ir mainījies par +5.53% pēdējā stundā, par -13.10% pēdējo 24 stundu laikā un par -34.20% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) tirgus informācija

$ 10.42M
$ 10.42M$ 10.42M

--
----

$ 10.42M
$ 10.42M$ 10.42M

88.44M
88.44M 88.44M

88,440,943.89098437
88,440,943.89098437 88,440,943.89098437

Pašreizējais Etherex Liquid Staking Token tirgus maksimums ir $ 10.42M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. REX33 apjoms apgrozībā ir 88.44M ar kopējo apjomu 88440943.89098437. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.42M.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Etherex Liquid Staking Token uz USD bija $ -0.0178153468036592.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Etherex Liquid Staking Token uz USD bija $ -0.0819005761.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Etherex Liquid Staking Token uz USD bija $ -0.0894165426.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Etherex Liquid Staking Token uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0178153468036592-13.10%
30 dienas$ -0.0819005761-69.33%
60 dienas$ -0.0894165426-75.70%
90 dienas$ 0--

Kas ir Etherex Liquid Staking Token (REX33)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Etherex Liquid Staking Token (REX33) resurss

Oficiālā interneta vietne

Etherex Liquid Staking Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Etherex Liquid Staking Token (REX33) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Etherex Liquid Staking Token (REX33) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Etherex Liquid Staking Token prognozes.

Apskati Etherex Liquid Staking Token cenas prognozi!

REX33 uz vietējām valūtām

Etherex Liquid Staking Token (REX33) tokenomika

Etherex Liquid Staking Token (REX33) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par REX33 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Kāda ir Etherex Liquid Staking Token (REX33) vērtība šodien?
Reāllaika REX33 cena USD ir 0.118118 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā REX33 uz USD cena?
Pašreizējā REX33 uz USD cena ir $ 0.118118. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Etherex Liquid Staking Token tirgus maksimums?
REX33 tirgus maksimums ir $ 10.42M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir REX33 apjoms apgrozībā?
REX33 apjoms apgrozībā ir 88.44M USD.
Kāda bija REX33 vēsturiski augstākā cena?
REX33 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.583351 USD apmērā.
Kāda bija REX33 vēsturiski zemākā cena?
REX33 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.109445 USD.
Kāds ir REX33 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu REX33 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai REX33 šogad kāps augstāk?
REX33 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati REX33 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:30:07 (UTC+8)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,120.68
$101,120.68$101,120.68

-1.99%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,259.05
$3,259.05$3,259.05

-7.07%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.03
$154.03$154.03

-4.61%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2024
$2.2024$2.2024

-3.49%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,120.68
$101,120.68$101,120.68

-1.99%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,259.05
$3,259.05$3,259.05

-7.07%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2024
$2.2024$2.2024

-3.49%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.03
$154.03$154.03

-4.61%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16296
$0.16296$0.16296

-0.59%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.2504
$3.2504$3.2504

+2,066.93%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15461
$0.15461$0.15461

+907.88%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000709
$0.0000709$0.0000709

+72.92%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06203
$0.06203$0.06203

+75.82%