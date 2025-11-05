BiržaDEX+
Reāllaika ETH Strategy cena šodien ir 0.442576 USD. Seko līdzi reāllaika STRAT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STRAT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par STRAT

STRAT Cenas informācija

Kas ir STRAT

STRAT Oficiālā tīmekļa vietne

STRAT Tokenomika

STRAT Cenas prognoze

1 STRAT uz USD reāllaika cena:

$0.440159
-8.30%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
ETH Strategy (STRAT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:07:32 (UTC+8)

ETH Strategy (STRAT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.415171
24h zemākā
$ 0.499522
24h augstākā

$ 0.415171
$ 0.499522
$ 0.875668
$ 0.415171
+2.49%

-7.89%

-23.51%

-23.51%

ETH Strategy (STRAT) reāllaika cena ir $0.442576. Pēdējo 24 stundu laikā STRAT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.415171 līdz augstākajai $ 0.499522, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. STRAT visu laiku augstākā cena ir $ 0.875668, savukārt zemākā - $ 0.415171.

Īstermiņa veiktspējas ziņā STRAT ir mainījies par +2.49% pēdējā stundā, par -7.89% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.51% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ETH Strategy (STRAT) tirgus informācija

$ 1.07M
--
$ 51.75M
2.45M
118,872,218.6093638
Pašreizējais ETH Strategy tirgus maksimums ir $ 1.07M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. STRAT apjoms apgrozībā ir 2.45M ar kopējo apjomu 118872218.6093638. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 51.75M.

ETH Strategy (STRAT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ETH Strategy uz USD bija $ -0.0379457384953493.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ETH Strategy uz USD bija $ -0.1674348212.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ETH Strategy uz USD bija $ -0.1782480150.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ETH Strategy uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0379457384953493-7.89%
30 dienas$ -0.1674348212-37.83%
60 dienas$ -0.1782480150-40.27%
90 dienas$ 0--

Kas ir ETH Strategy (STRAT)?

We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution.

The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield.

STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ETH Strategy (STRAT) resurss

Oficiālā interneta vietne

ETH Strategy cenas prognoze (USD)

Kāda būs ETH Strategy (STRAT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ETH Strategy (STRAT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ETH Strategy prognozes.

Apskati ETH Strategy cenas prognozi!

STRAT uz vietējām valūtām

ETH Strategy (STRAT) tokenomika

ETH Strategy (STRAT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par STRAT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ETH Strategy (STRAT)

Kāda ir ETH Strategy (STRAT) vērtība šodien?
Reāllaika STRAT cena USD ir 0.442576 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā STRAT uz USD cena?
Pašreizējā STRAT uz USD cena ir $ 0.442576. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ETH Strategy tirgus maksimums?
STRAT tirgus maksimums ir $ 1.07M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir STRAT apjoms apgrozībā?
STRAT apjoms apgrozībā ir 2.45M USD.
Kāda bija STRAT vēsturiski augstākā cena?
STRAT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.875668 USD apmērā.
Kāda bija STRAT vēsturiski zemākā cena?
STRAT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.415171 USD.
Kāds ir STRAT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu STRAT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai STRAT šogad kāps augstāk?
STRAT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati STRAT cenas prognozi dziļākai analīzei.
ETH Strategy (STRAT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

