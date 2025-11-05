BiržaDEX+
Reāllaika ESV Capital cena šodien ir 0.00677772 USD. Seko līdzi reāllaika ESVC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ESVC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ESVC

ESVC Cenas informācija

Kas ir ESVC

ESVC Oficiālā tīmekļa vietne

ESVC Tokenomika

ESVC Cenas prognoze

ESV Capital Cena (ESVC)

1 ESVC uz USD reāllaika cena:

$0.00677772
$0.00677772
-9.20%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
ESV Capital (ESVC) Tiešsaistes cenu diagramma
ESV Capital (ESVC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

ESV Capital (ESVC) reāllaika cena ir $0.00677772. Pēdējo 24 stundu laikā ESVC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00672523 līdz augstākajai $ 0.00778191, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ESVC visu laiku augstākā cena ir $ 0.193934, savukārt zemākā - $ 0.00539879.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ESVC ir mainījies par -1.67% pēdējā stundā, par -9.27% pēdējo 24 stundu laikā un par -43.47% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ESV Capital (ESVC) tirgus informācija

Pašreizējais ESV Capital tirgus maksimums ir $ 677.77K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ESVC apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 99999917.859929. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 677.77K.

ESV Capital (ESVC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ESV Capital uz USD bija $ -0.000693191501215925.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ESV Capital uz USD bija $ -0.0056171635.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ESV Capital uz USD bija $ -0.0061663703.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ESV Capital uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000693191501215925-9.27%
30 dienas$ -0.0056171635-82.87%
60 dienas$ -0.0061663703-90.98%
90 dienas$ 0--

Kas ir ESV Capital (ESVC)?

ESVC Capital is not just an investment. It’s the engine. All Tradehouse BOT subscription revenue flows into the ESVC on-chain treasury. Every trade is a proof of utility, not hype Your trading journey with us is just the beginning. Stake ESVC to earn daily Reward and unlock the chance to pitch your own startup ideas for funding. We reinvest a portion of our platform’s profit to support bold solutions from our staking community No Stop Loss: Designed for long-term compounding growth over 1,000 trades. AI-Powered, Hands-Free Trading: Simply connect your Binance account, pay a one-time entry fee, and let the bot trade on your behalf.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ESV Capital (ESVC) resurss

Oficiālā interneta vietne

ESV Capital cenas prognoze (USD)

Kāda būs ESV Capital (ESVC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ESV Capital (ESVC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ESV Capital prognozes.

Apskati ESV Capital cenas prognozi!

ESVC uz vietējām valūtām

ESV Capital (ESVC) tokenomika

ESV Capital (ESVC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ESVC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ESV Capital (ESVC)

Kāda ir ESV Capital (ESVC) vērtība šodien?
Reāllaika ESVC cena USD ir 0.00677772 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ESVC uz USD cena?
Pašreizējā ESVC uz USD cena ir $ 0.00677772. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ESV Capital tirgus maksimums?
ESVC tirgus maksimums ir $ 677.77K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ESVC apjoms apgrozībā?
ESVC apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija ESVC vēsturiski augstākā cena?
ESVC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.193934 USD apmērā.
Kāda bija ESVC vēsturiski zemākā cena?
ESVC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00539879 USD.
Kāds ir ESVC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ESVC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ESVC šogad kāps augstāk?
ESVC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ESVC cenas prognozi dziļākai analīzei.
ESV Capital (ESVC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

