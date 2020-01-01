Escaped Lab Monkeys (MONKEY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Escaped Lab Monkeys (MONKEY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) informācija

Forty-three rhesus monkeys escaped from Alpha Genesis in Yemassee, SC, after an employee error. The young monkeys are being located using thermal cameras and baited traps. Alpha Genesis, known for primate research, has faced previous escapes. The community is urged to report sightings to 911. The situation has sparked varied responses, from concern over potential chaos to sympathy for the monkeys' escape. Residents are encouraged to be on the lookout for these escaped primates, known for their clever antics. Secure your homes, report any sightings to 911, and avoid direct contact. 🐒🍌

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://escapedmonkeys.com

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Escaped Lab Monkeys (MONKEY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 33.10K
$ 33.10K
Kopējais apjoms:
$ 932.94M
$ 932.94M
Apjoms apgrozībā:
$ 932.94M
$ 932.94M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 33.10K
$ 33.10K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00736887
$ 0.00736887
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MONKEY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MONKEY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MONKEY tokenomiku, uzzini MONKEY tokena reāllaika cenu!

MONKEY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MONKEY? Mūsu MONKEY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

