ErgOne (ERGONE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ErgOne (ERGONE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

ErgOne (ERGONE) informācija

ErgOne: A Decentralised Marketing powered by Community All the Ergonauts around the world have often told us that what Ergo really needs is Marketing. And this is with this concern in mind that we have decided to create ErgOne.

Our primary focus is to highlight ERGO in a fully organic way.

It is thus naturally that ErgOne starts as an Ergo Fan Community Token but it also aims to become much more… permitting the community to support any project collectively.

Indeed, the Ergo marketing problematic affects many other projects build with a lot of skills and energy but a lack of money.

Our tool will involve the community into the promotion of this kind of projects.

ErgOne will allow each of you to participate in the (GMS) Great Mass Sharing.

🔹 Let's stop being influenced by global decision leaders 🔹 Become promoter of your own wave of influence 🔹 Lead and build a viral trend around your favorite content 🔹 Support your content creator by being rewarded

It's time to bring the highlight on the projects that really deserve it

ErgOne's mission is to decentralize marketing using its community token and some powerful apps

We hope that the vision we all develop together will contribute to a better Future.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://ergone.io/
Tehniskais dokuments:
https://ergone.io/manifesto

ErgOne (ERGONE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ErgOne (ERGONE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 36.55K
$ 36.55K
Kopējais apjoms:
$ 1.00M
$ 1.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 910.61K
$ 910.61K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 40.14K
$ 40.14K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.712331
$ 0.712331
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.03212579
$ 0.03212579
Pašreizējā cena:
$ 0.0401359
$ 0.0401359

ErgOne (ERGONE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ErgOne (ERGONE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ERGONE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ERGONE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ERGONE tokenomiku, uzzini ERGONE tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.