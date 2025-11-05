BiržaDEX+
Reāllaika ErectusDAO cena šodien ir 0.173297 USD. Seko līdzi reāllaika YUGE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati YUGE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par YUGE

YUGE Cenas informācija

Kas ir YUGE

YUGE Oficiālā tīmekļa vietne

YUGE Tokenomika

YUGE Cenas prognoze

ErectusDAO Cena (YUGE)

1 YUGE uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
ErectusDAO (YUGE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:49:54 (UTC+8)

ErectusDAO (YUGE) Cenas informācija (USD)

ErectusDAO (YUGE) reāllaika cena ir $0.173297. Pēdējo 24 stundu laikā YUGE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.163916 līdz augstākajai $ 0.189722, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. YUGE visu laiku augstākā cena ir $ 0.281013, savukārt zemākā - $ 0.163916.

Īstermiņa veiktspējas ziņā YUGE ir mainījies par +0.35% pēdējā stundā, par -6.55% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.84% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ErectusDAO (YUGE) tirgus informācija

Pašreizējais ErectusDAO tirgus maksimums ir $ 275.83K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. YUGE apjoms apgrozībā ir 1.60M ar kopējo apjomu 1595241.433839235. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 275.83K.

ErectusDAO (YUGE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ErectusDAO uz USD bija $ -0.0121633412460938.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ErectusDAO uz USD bija $ -0.0520300154.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ErectusDAO uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ErectusDAO uz USD bija $ 0.

Kas ir ErectusDAO (YUGE)?

$YUGE is a governance token, serving solely for decision-making within the DAO. It does not represent an investment or an opportunity for economic gain. $YUGE holders should not expect any form of financial return from purchasing this token. Its purpose is exclusively to enable participation in governance decisions, without any implied promise of financial profit. $YUGE enables token holders to: Curate and fund high-impact male sexual health research. Incubate significant intellectual property in the field of regenerative urology, andrology and men's health. Determine the governance of such intellectual property Govern the ErectusDAO treasury. ErectusDAO is funding innovative research in the field of andrology and male sexual health with a focus on regenerative strategies and longevity. Current projects are coming soon. Researchers can apply by submitting an application on the Projects page.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Oficiālā interneta vietne

ErectusDAO cenas prognoze (USD)

Kāda būs ErectusDAO (YUGE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ErectusDAO (YUGE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ErectusDAO prognozes.

Apskati ErectusDAO cenas prognozi!

ErectusDAO (YUGE) tokenomika

ErectusDAO (YUGE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par YUGE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ErectusDAO (YUGE)

Kāda ir ErectusDAO (YUGE) vērtība šodien?
Reāllaika YUGE cena USD ir 0.173297 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā YUGE uz USD cena?
Pašreizējā YUGE uz USD cena ir $ 0.173297. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ErectusDAO tirgus maksimums?
YUGE tirgus maksimums ir $ 275.83K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir YUGE apjoms apgrozībā?
YUGE apjoms apgrozībā ir 1.60M USD.
Kāda bija YUGE vēsturiski augstākā cena?
YUGE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.281013 USD apmērā.
Kāda bija YUGE vēsturiski zemākā cena?
YUGE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.163916 USD.
Kāds ir YUGE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu YUGE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai YUGE šogad kāps augstāk?
YUGE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati YUGE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:49:54 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

