Reāllaika EquitEdge cena šodien ir 0.05005 USD. Seko līdzi reāllaika EEG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati EEG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par EEG

EEG Cenas informācija

Kas ir EEG

EEG Tehniskais dokuments

EEG Oficiālā tīmekļa vietne

EEG Tokenomika

EEG Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

EquitEdge logotips

EquitEdge Cena (EEG)

Nav sarakstā

1 EEG uz USD reāllaika cena:

$0.05005
$0.05005$0.05005
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
EquitEdge (EEG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:29:49 (UTC+8)

EquitEdge (EEG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005
24h zemākā
$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005
24h augstākā

$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005

$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005

$ 0.058283
$ 0.058283$ 0.058283

$ 0.04823955
$ 0.04823955$ 0.04823955

--

0.00%

0.00%

0.00%

EquitEdge (EEG) reāllaika cena ir $0.05005. Pēdējo 24 stundu laikā EEG tika tirgots robežās no zemākās $ 0.05005 līdz augstākajai $ 0.05005, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. EEG visu laiku augstākā cena ir $ 0.058283, savukārt zemākā - $ 0.04823955.

Īstermiņa veiktspējas ziņā EEG ir mainījies par -- pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

EquitEdge (EEG) tirgus informācija

$ 20.02M
$ 20.02M$ 20.02M

--
----

$ 25.02M
$ 25.02M$ 25.02M

400.00M
400.00M 400.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Pašreizējais EquitEdge tirgus maksimums ir $ 20.02M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. EEG apjoms apgrozībā ir 400.00M ar kopējo apjomu 500000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 25.02M.

EquitEdge (EEG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas EquitEdge uz USD bija $ 0.0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas EquitEdge uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas EquitEdge uz USD bija $ -0.0012469757.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas EquitEdge uz USD bija $ -0.00396788012945287.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0.00.00%
30 dienas$ 0--
60 dienas$ -0.0012469757-2.49%
90 dienas$ -0.00396788012945287-7.34%

Kas ir EquitEdge (EEG)?

EquitEdge’ s vision is to make real estate investment affordable and easily accessible to everyone by providing a global platform operating well within the defined regulatory framework. Built on XDC Network, EquitEdge enables its users to invest in this prospective real estate sector and get key benefits such as competitive risk-adjusted returns, high tangible asset value, and attractive and stable income returns in the form of rent and leasing fees. Although real estate is a safe and stable source of income, it is one of the most illiquid assets and requires more entailing and long transaction processes and significant capital commitments. High transaction costs, land use regulations and other barriers make one’s entry into real estate different from various other asset classes. EquitEdge addresses these inefficiencies and inaccuracies in the real estate industry with the use of blockchain technology. EquitEdge specializes in offering fractional ownership of high-value real estate assets and provides its clients with a competitive edge in the market.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

EquitEdge cenas prognoze (USD)

Kāda būs EquitEdge (EEG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu EquitEdge (EEG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa EquitEdge prognozes.

Apskati EquitEdge cenas prognozi!

EEG uz vietējām valūtām

EquitEdge (EEG) tokenomika

EquitEdge (EEG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par EEG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par EquitEdge (EEG)

Kāda ir EquitEdge (EEG) vērtība šodien?
Reāllaika EEG cena USD ir 0.05005 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā EEG uz USD cena?
Pašreizējā EEG uz USD cena ir $ 0.05005. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir EquitEdge tirgus maksimums?
EEG tirgus maksimums ir $ 20.02M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir EEG apjoms apgrozībā?
EEG apjoms apgrozībā ir 400.00M USD.
Kāda bija EEG vēsturiski augstākā cena?
EEG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.058283 USD apmērā.
Kāda bija EEG vēsturiski zemākā cena?
EEG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.04823955 USD.
Kāds ir EEG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu EEG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai EEG šogad kāps augstāk?
EEG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati EEG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:29:49 (UTC+8)

EquitEdge (EEG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

