BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika ENERGY COIN cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ENERGY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ENERGY cenas tendenci MEXC.Reāllaika ENERGY COIN cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ENERGY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ENERGY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ENERGY

ENERGY Cenas informācija

Kas ir ENERGY

ENERGY Oficiālā tīmekļa vietne

ENERGY Tokenomika

ENERGY Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

ENERGY COIN logotips

ENERGY COIN Cena (ENERGY)

Nav sarakstā

1 ENERGY uz USD reāllaika cena:

--
----
-8.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
ENERGY COIN (ENERGY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:57:39 (UTC+8)

ENERGY COIN (ENERGY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208531
$ 0.00208531$ 0.00208531

$ 0
$ 0$ 0

+0.49%

-8.60%

-24.84%

-24.84%

ENERGY COIN (ENERGY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā ENERGY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ENERGY visu laiku augstākā cena ir $ 0.00208531, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ENERGY ir mainījies par +0.49% pēdējā stundā, par -8.60% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.84% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ENERGY COIN (ENERGY) tirgus informācija

$ 9.51K
$ 9.51K$ 9.51K

--
----

$ 9.51K
$ 9.51K$ 9.51K

999.81M
999.81M 999.81M

999,809,745.474429
999,809,745.474429 999,809,745.474429

Pašreizējais ENERGY COIN tirgus maksimums ir $ 9.51K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ENERGY apjoms apgrozībā ir 999.81M ar kopējo apjomu 999809745.474429. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.51K.

ENERGY COIN (ENERGY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ENERGY COIN uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ENERGY COIN uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ENERGY COIN uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ENERGY COIN uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.60%
30 dienas$ 0-49.20%
60 dienas$ 0-62.16%
90 dienas$ 0--

Kas ir ENERGY COIN (ENERGY)?

ENERGY COIN is a community-driven meme token inspired by the concept of “monetary energy,” as popularized by Michael Saylor. The project explores the idea that all value—financial or symbolic—is a form of energy stored and transferred through networks. ENERGY COIN exists on-chain as a decentralized digital asset without a roadmap, utility, or promise of return. It serves as a cultural experiment and memetic artifact within the crypto ecosystem. The token has no intrinsic value and is intended for entertainment and expressive purposes only.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ENERGY COIN (ENERGY) resurss

Oficiālā interneta vietne

ENERGY COIN cenas prognoze (USD)

Kāda būs ENERGY COIN (ENERGY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ENERGY COIN (ENERGY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ENERGY COIN prognozes.

Apskati ENERGY COIN cenas prognozi!

ENERGY uz vietējām valūtām

ENERGY COIN (ENERGY) tokenomika

ENERGY COIN (ENERGY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ENERGY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ENERGY COIN (ENERGY)

Kāda ir ENERGY COIN (ENERGY) vērtība šodien?
Reāllaika ENERGY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ENERGY uz USD cena?
Pašreizējā ENERGY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ENERGY COIN tirgus maksimums?
ENERGY tirgus maksimums ir $ 9.51K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ENERGY apjoms apgrozībā?
ENERGY apjoms apgrozībā ir 999.81M USD.
Kāda bija ENERGY vēsturiski augstākā cena?
ENERGY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00208531 USD apmērā.
Kāda bija ENERGY vēsturiski zemākā cena?
ENERGY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir ENERGY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ENERGY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ENERGY šogad kāps augstāk?
ENERGY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ENERGY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:57:39 (UTC+8)

ENERGY COIN (ENERGY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,157.03
$102,157.03$102,157.03

-0.99%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,339.28
$3,339.28$3,339.28

-4.78%

Solana logotips

Solana

SOL

$157.21
$157.21$157.21

-2.64%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2357
$2.2357$2.2357

-2.03%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,157.03
$102,157.03$102,157.03

-0.99%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,339.28
$3,339.28$3,339.28

-4.78%

Solana logotips

Solana

SOL

$157.21
$157.21$157.21

-2.64%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2357
$2.2357$2.2357

-2.03%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16458
$0.16458$0.16458

+0.39%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.29888
$0.29888$0.29888

+1,848.37%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.7799
$1.7799$1.7799

+1,086.60%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000338
$0.0000000000000000000000000338$0.0000000000000000000000000338

+389.85%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000190
$0.000000000190$0.000000000190

+120.93%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000708
$0.0000708$0.0000708

+72.68%