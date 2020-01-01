End Federal Reserve (EFR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par End Federal Reserve (EFR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
End Federal Reserve (EFR) informācija

It’s time to CTO the dollar,

The notoriously down trending currency of the U.S. has reached it’s generational top.

The dollar has infinite supply, constantly being printed and printed by those with no regard for what it does to the little guy.

Is this in whose hands you wish to leave your wealth??? No more.

It’s time to CTO the dollar IT’S TIME FOR THE MEME REVOLUTION.

THIS BULL CYCLE OUR MISSION IS SIMPLE: TO FLIP THE DOLLAR. There are 2T USD in circulation. While the Fed holds 6.967 TRILLION US DOLLARS. All of it is worth nothing, and not in our hands or control.

$EFR is purely in the hands of the people. Held only by those worthy of this vision. Our first target will be to flip the amount of $ in FED holdings. AKA 6.969 trillion mcap…

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.federalreserve.meme/

End Federal Reserve (EFR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos End Federal Reserve (EFR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 22.24K
Kopējais apjoms:
$ 999.83M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.83M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 22.24K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02534461
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
End Federal Reserve (EFR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

End Federal Reserve (EFR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais EFR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu EFR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti EFR tokenomiku, uzzini EFR tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

