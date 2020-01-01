Encryptum (ENCT) tokenomika
Encryptum is an advanced decentralized storage protocol built to address the specific needs of the modern AI ecosystem. Unlike traditional cloud storage systems, Encryptum ensures that data is not only decentralized but also encrypted at all stages of storage and retrieval. The protocol combines three key elements:
Decentralization: Files are distributed across a peer-to-peer network rather than stored on centralized servers.
Encryption: All data is encrypted end-to-end using state-of-the-art cryptographic methods, ensuring that only authorized users can access it.
Blockchain Technology: Encryptum leverages blockchain to provide immutability, transparency, and traceability for all data stored in the system.
By using these technologies, Encryptum empowers AI systems to store, access, and share data securely while maintaining privacy and control.
Encryptum (ENCT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Encryptum (ENCT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Encryptum (ENCT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Encryptum (ENCT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ENCT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ENCT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ENCT tokenomiku, uzzini ENCT tokena reāllaika cenu!
ENCT cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ENCT? Mūsu ENCT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.