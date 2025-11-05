BiržaDEX+
Reāllaika Emerge cena šodien ir 0.00001266 USD. Seko līdzi reāllaika EMERGE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati EMERGE cenas tendenci MEXC.Reāllaika Emerge cena šodien ir 0.00001266 USD. Seko līdzi reāllaika EMERGE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati EMERGE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par EMERGE

EMERGE Cenas informācija

Kas ir EMERGE

EMERGE Oficiālā tīmekļa vietne

EMERGE Tokenomika

EMERGE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Emerge logotips

Emerge Cena (EMERGE)

Nav sarakstā

1 EMERGE uz USD reāllaika cena:

--
----
-19.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Emerge (EMERGE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:49:35 (UTC+8)

Emerge (EMERGE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00001148
$ 0.00001148
24h zemākā
$ 0.00001604
$ 0.00001604
24h augstākā

$ 0.00001148
$ 0.00001148

$ 0.00001604
$ 0.00001604

$ 0.00002066
$ 0.00002066

$ 0.00000559
$ 0.00000559

+1.86%

-19.19%

+21.08%

+21.08%

Emerge (EMERGE) reāllaika cena ir $0.00001266. Pēdējo 24 stundu laikā EMERGE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00001148 līdz augstākajai $ 0.00001604, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. EMERGE visu laiku augstākā cena ir $ 0.00002066, savukārt zemākā - $ 0.00000559.

Īstermiņa veiktspējas ziņā EMERGE ir mainījies par +1.86% pēdējā stundā, par -19.19% pēdējo 24 stundu laikā un par +21.08% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Emerge (EMERGE) tirgus informācija

$ 1.20M
$ 1.20M

--
----

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

94.77B
94.77B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998

Pašreizējais Emerge tirgus maksimums ir $ 1.20M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. EMERGE apjoms apgrozībā ir 94.77B ar kopējo apjomu 99999999999.99998. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.26M.

Emerge (EMERGE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Emerge uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Emerge uz USD bija $ +0.0000059689.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Emerge uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Emerge uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-19.19%
30 dienas$ +0.0000059689+47.15%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Emerge (EMERGE)?

$EMERGE powers the first platform bringing AI content generation directly into social media feeds. As a product token, $EMERGE aligns user incentives with long term investors while generating operational income through workflow usage fees and creator revenue splits. $EMERGE serves as the parent token for our upcoming workflow token launch pad ecosystem, where viral AI workflows can spawn their own tokens paired to $EMERGE, creating a multi layered economy that captures value from every viral moment and meme created on our platform.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Emerge (EMERGE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Emerge cenas prognoze (USD)

Kāda būs Emerge (EMERGE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Emerge (EMERGE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Emerge prognozes.

Apskati Emerge cenas prognozi!

EMERGE uz vietējām valūtām

Emerge (EMERGE) tokenomika

Emerge (EMERGE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par EMERGE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Emerge (EMERGE)

Kāda ir Emerge (EMERGE) vērtība šodien?
Reāllaika EMERGE cena USD ir 0.00001266 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā EMERGE uz USD cena?
Pašreizējā EMERGE uz USD cena ir $ 0.00001266. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Emerge tirgus maksimums?
EMERGE tirgus maksimums ir $ 1.20M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir EMERGE apjoms apgrozībā?
EMERGE apjoms apgrozībā ir 94.77B USD.
Kāda bija EMERGE vēsturiski augstākā cena?
EMERGE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00002066 USD apmērā.
Kāda bija EMERGE vēsturiski zemākā cena?
EMERGE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00000559 USD.
Kāds ir EMERGE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu EMERGE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai EMERGE šogad kāps augstāk?
EMERGE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati EMERGE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:49:35 (UTC+8)

Emerge (EMERGE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,538.72

$3,287.08

$155.58

$0.9999

$2.2115

$101,538.72

$3,287.08

$155.58

$2.2115

$0.16273

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.23320

$2.8354

$0.0000000000000000000000000244

$0.0000621

$0.000000000174

