BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika Elysyn Ai cena šodien ir 0.00061622 USD. Seko līdzi reāllaika ELYSYN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ELYSYN cenas tendenci MEXC.Reāllaika Elysyn Ai cena šodien ir 0.00061622 USD. Seko līdzi reāllaika ELYSYN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ELYSYN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ELYSYN

ELYSYN Cenas informācija

Kas ir ELYSYN

ELYSYN Tehniskais dokuments

ELYSYN Oficiālā tīmekļa vietne

ELYSYN Tokenomika

ELYSYN Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Elysyn Ai logotips

Elysyn Ai Cena (ELYSYN)

Nav sarakstā

1 ELYSYN uz USD reāllaika cena:

$0.00061622
$0.00061622$0.00061622
-4.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Elysyn Ai (ELYSYN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:57:32 (UTC+8)

Elysyn Ai (ELYSYN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00061464
$ 0.00061464$ 0.00061464
24h zemākā
$ 0.0006442
$ 0.0006442$ 0.0006442
24h augstākā

$ 0.00061464
$ 0.00061464$ 0.00061464

$ 0.0006442
$ 0.0006442$ 0.0006442

$ 0.149965
$ 0.149965$ 0.149965

$ 0.00061464
$ 0.00061464$ 0.00061464

--

-4.34%

-13.64%

-13.64%

Elysyn Ai (ELYSYN) reāllaika cena ir $0.00061622. Pēdējo 24 stundu laikā ELYSYN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00061464 līdz augstākajai $ 0.0006442, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ELYSYN visu laiku augstākā cena ir $ 0.149965, savukārt zemākā - $ 0.00061464.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ELYSYN ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -4.34% pēdējo 24 stundu laikā un par -13.64% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Elysyn Ai (ELYSYN) tirgus informācija

$ 5.67K
$ 5.67K$ 5.67K

--
----

$ 5.67K
$ 5.67K$ 5.67K

9.19M
9.19M 9.19M

9,194,235.959072296
9,194,235.959072296 9,194,235.959072296

Pašreizējais Elysyn Ai tirgus maksimums ir $ 5.67K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ELYSYN apjoms apgrozībā ir 9.19M ar kopējo apjomu 9194235.959072296. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.67K.

Elysyn Ai (ELYSYN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Elysyn Ai uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Elysyn Ai uz USD bija $ -0.0001595435.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Elysyn Ai uz USD bija $ -0.0005888214.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Elysyn Ai uz USD bija $ -0.08910691343921297.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.34%
30 dienas$ -0.0001595435-25.89%
60 dienas$ -0.0005888214-95.55%
90 dienas$ -0.08910691343921297-99.31%

Kas ir Elysyn Ai (ELYSYN)?

Elysyn AI presents itself as an all-encompassing artificially intelligent system carefully developed to transform the way participants in the Ethereum cryptocurrency market including traders and token initiatives approach decision-making, trade execution and liquidity oversight. Leveraging state-of-the-art machine learning technology, Elysyn AI consolidates an advanced array of smart functionalities within a unified fluid and user-friendly environment. This design enables individuals to seize lucrative market movements as they happen even if they lack specialized quantitative skills.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Elysyn Ai cenas prognoze (USD)

Kāda būs Elysyn Ai (ELYSYN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Elysyn Ai (ELYSYN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Elysyn Ai prognozes.

Apskati Elysyn Ai cenas prognozi!

ELYSYN uz vietējām valūtām

Elysyn Ai (ELYSYN) tokenomika

Elysyn Ai (ELYSYN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ELYSYN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Elysyn Ai (ELYSYN)

Kāda ir Elysyn Ai (ELYSYN) vērtība šodien?
Reāllaika ELYSYN cena USD ir 0.00061622 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ELYSYN uz USD cena?
Pašreizējā ELYSYN uz USD cena ir $ 0.00061622. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Elysyn Ai tirgus maksimums?
ELYSYN tirgus maksimums ir $ 5.67K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ELYSYN apjoms apgrozībā?
ELYSYN apjoms apgrozībā ir 9.19M USD.
Kāda bija ELYSYN vēsturiski augstākā cena?
ELYSYN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.149965 USD apmērā.
Kāda bija ELYSYN vēsturiski zemākā cena?
ELYSYN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00061464 USD.
Kāds ir ELYSYN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ELYSYN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ELYSYN šogad kāps augstāk?
ELYSYN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ELYSYN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:57:32 (UTC+8)

Elysyn Ai (ELYSYN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,157.03
$102,157.03$102,157.03

-0.99%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,339.76
$3,339.76$3,339.76

-4.77%

Solana logotips

Solana

SOL

$157.20
$157.20$157.20

-2.65%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2359
$2.2359$2.2359

-2.02%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,157.03
$102,157.03$102,157.03

-0.99%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,339.76
$3,339.76$3,339.76

-4.77%

Solana logotips

Solana

SOL

$157.20
$157.20$157.20

-2.65%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2359
$2.2359$2.2359

-2.02%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16455
$0.16455$0.16455

+0.37%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.29600
$0.29600$0.29600

+1,829.59%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.7831
$1.7831$1.7831

+1,088.73%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000338
$0.0000000000000000000000000338$0.0000000000000000000000000338

+389.85%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000190
$0.000000000190$0.000000000190

+120.93%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000708
$0.0000708$0.0000708

+72.68%