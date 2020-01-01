ELYFI (ELFI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ELYFI (ELFI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
ELYFI (ELFI) informācija

ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA’s DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.elyfi.world/en

ELYFI (ELFI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ELYFI (ELFI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 362.40K
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 50.91M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 711.85K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.089174
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00581478
Pašreizējā cena:
$ 0.00711847
ELYFI (ELFI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ELYFI (ELFI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ELFI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ELFI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ELFI tokenomiku, uzzini ELFI tokena reāllaika cenu!

ELFI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ELFI? Mūsu ELFI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

