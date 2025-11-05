BiržaDEX+
Reāllaika Elon Trump Fart cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ETF500 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ETF500 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ETF500

ETF500 Cenas informācija

Kas ir ETF500

ETF500 Oficiālā tīmekļa vietne

ETF500 Tokenomika

ETF500 Cenas prognoze

Elon Trump Fart logotips

Elon Trump Fart Cena (ETF500)

Nav sarakstā

1 ETF500 uz USD reāllaika cena:

$0.00011433
$0.00011433$0.00011433
-5.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Elon Trump Fart (ETF500) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:49:22 (UTC+8)

Elon Trump Fart (ETF500) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04275891
$ 0.04275891$ 0.04275891

$ 0
$ 0$ 0

+0.78%

-6.04%

-31.88%

-31.88%

Elon Trump Fart (ETF500) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā ETF500 tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ETF500 visu laiku augstākā cena ir $ 0.04275891, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ETF500 ir mainījies par +0.78% pēdējā stundā, par -6.04% pēdējo 24 stundu laikā un par -31.88% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Elon Trump Fart (ETF500) tirgus informācija

$ 114.31K
$ 114.31K$ 114.31K

--
----

$ 114.31K
$ 114.31K$ 114.31K

999.88M
999.88M 999.88M

999,880,576.709502
999,880,576.709502 999,880,576.709502

Pašreizējais Elon Trump Fart tirgus maksimums ir $ 114.31K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ETF500 apjoms apgrozībā ir 999.88M ar kopējo apjomu 999880576.709502. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 114.31K.

Elon Trump Fart (ETF500) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Elon Trump Fart uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Elon Trump Fart uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Elon Trump Fart uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Elon Trump Fart uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.04%
30 dienas$ 0-63.06%
60 dienas$ 0-79.94%
90 dienas$ 0--

Kas ir Elon Trump Fart (ETF500)?

The project is a derivative of Fartcoin. The Fartcoin deployer has deployed this token because the President at Bone Fide Wealth tweeted about "A client just called and asked me if there’s going to be a Fartcoin ETF this year." Since the Elon narrative is has been running this one has come to existence. The token is following different narratives like Fartcoin, SPX500 and other big memes following the Trump narrative.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Elon Trump Fart (ETF500) resurss

Oficiālā interneta vietne

Elon Trump Fart cenas prognoze (USD)

Kāda būs Elon Trump Fart (ETF500) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Elon Trump Fart (ETF500) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Elon Trump Fart prognozes.

Apskati Elon Trump Fart cenas prognozi!

ETF500 uz vietējām valūtām

Elon Trump Fart (ETF500) tokenomika

Elon Trump Fart (ETF500) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ETF500 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Elon Trump Fart (ETF500)

Kāda ir Elon Trump Fart (ETF500) vērtība šodien?
Reāllaika ETF500 cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ETF500 uz USD cena?
Pašreizējā ETF500 uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Elon Trump Fart tirgus maksimums?
ETF500 tirgus maksimums ir $ 114.31K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ETF500 apjoms apgrozībā?
ETF500 apjoms apgrozībā ir 999.88M USD.
Kāda bija ETF500 vēsturiski augstākā cena?
ETF500 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.04275891 USD apmērā.
Kāda bija ETF500 vēsturiski zemākā cena?
ETF500 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir ETF500 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ETF500 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ETF500 šogad kāps augstāk?
ETF500 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ETF500 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:49:22 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

