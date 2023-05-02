Elmo (ELMO) tokenomika

Elmo (ELMO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Elmo (ELMO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Elmo (ELMO) informācija

What is the project about? ELMOERC is all about providing a memecoin to the space that is deflationary through its burns. The max supply keeps decreasing which increases the strength of the liquidity pool (locked) and also increases the value per token.

What makes your project unique? We burn to 0000 wallet, which is quite unique in the memespace. This results in a direct decrease of max supply on etherscan, and any other tracking websites. On top of that we are developing our own utility which soon will be launched so that our holders have usecase; staking, NFT platform, DAO platform.

History of your project. ELMOERC was initially launched on the 2nd of May 2023 by a team of experienced memecoin developers.

What’s next for your project? First of all we would love the be listed on Coingecko, so we can share this to our community and they can use Coingecko for price tracking and more. Next as mentioned is our Staking platform, NFT minting platform and DAO platform. With DAO platform we mean a platform where all decisions will be made by the holders, and community, not team.

What can your token be used for? Trading, staking, voting and in the future much more.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.elmoerc.io

Elmo (ELMO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Elmo (ELMO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 484.62K
$ 484.62K
Kopējais apjoms:
$ 293.03M
$ 293.03M
Apjoms apgrozībā:
$ 293.03M
$ 293.03M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 484.62K
$ 484.62K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.03034979
$ 0.03034979
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00165071
$ 0.00165071

Elmo (ELMO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Elmo (ELMO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ELMO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ELMO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ELMO tokenomiku, uzzini ELMO tokena reāllaika cenu!

ELMO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ELMO? Mūsu ELMO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.