BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika ELLA cena šodien ir 0.00106243 USD. Seko līdzi reāllaika ELLA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ELLA cenas tendenci MEXC.Reāllaika ELLA cena šodien ir 0.00106243 USD. Seko līdzi reāllaika ELLA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ELLA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ELLA

ELLA Cenas informācija

Kas ir ELLA

ELLA Tehniskais dokuments

ELLA Oficiālā tīmekļa vietne

ELLA Tokenomika

ELLA Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

ELLA logotips

ELLA Cena (ELLA)

Nav sarakstā

1 ELLA uz USD reāllaika cena:

$0.0010635
$0.0010635$0.0010635
-4.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
ELLA (ELLA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:49:15 (UTC+8)

ELLA (ELLA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00101365
$ 0.00101365$ 0.00101365
24h zemākā
$ 0.00115567
$ 0.00115567$ 0.00115567
24h augstākā

$ 0.00101365
$ 0.00101365$ 0.00101365

$ 0.00115567
$ 0.00115567$ 0.00115567

$ 0.00136588
$ 0.00136588$ 0.00136588

$ 0.00013543
$ 0.00013543$ 0.00013543

+0.13%

-4.71%

-17.00%

-17.00%

ELLA (ELLA) reāllaika cena ir $0.00106243. Pēdējo 24 stundu laikā ELLA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00101365 līdz augstākajai $ 0.00115567, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ELLA visu laiku augstākā cena ir $ 0.00136588, savukārt zemākā - $ 0.00013543.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ELLA ir mainījies par +0.13% pēdējā stundā, par -4.71% pēdējo 24 stundu laikā un par -17.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ELLA (ELLA) tirgus informācija

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

--
----

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

999.96M
999.96M 999.96M

999,955,367.887856
999,955,367.887856 999,955,367.887856

Pašreizējais ELLA tirgus maksimums ir $ 1.06M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ELLA apjoms apgrozībā ir 999.96M ar kopējo apjomu 999955367.887856. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.06M.

ELLA (ELLA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ELLA uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ELLA uz USD bija $ -0.0001647736.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ELLA uz USD bija $ +0.0007098481.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ELLA uz USD bija $ +0.00073696277199201585.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.71%
30 dienas$ -0.0001647736-15.50%
60 dienas$ +0.0007098481+66.81%
90 dienas$ +0.00073696277199201585+226.43%

Kas ir ELLA (ELLA)?

$ELLA is a unique project on the Solana blockchain, inspired by a rare blue merle French Bulldog.

$ELLA blends real-world charm with digital culture, aiming to create a loyal, community-driven ecosystem.

$ELLA is more than just a meme coin, $ELLA represents creativity, authenticity, and long-term vision—led by a proven team committed to building something meaningful, fun, and lasting in the crypto world and beyond.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ELLA cenas prognoze (USD)

Kāda būs ELLA (ELLA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ELLA (ELLA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ELLA prognozes.

Apskati ELLA cenas prognozi!

ELLA uz vietējām valūtām

ELLA (ELLA) tokenomika

ELLA (ELLA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ELLA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ELLA (ELLA)

Kāda ir ELLA (ELLA) vērtība šodien?
Reāllaika ELLA cena USD ir 0.00106243 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ELLA uz USD cena?
Pašreizējā ELLA uz USD cena ir $ 0.00106243. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ELLA tirgus maksimums?
ELLA tirgus maksimums ir $ 1.06M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ELLA apjoms apgrozībā?
ELLA apjoms apgrozībā ir 999.96M USD.
Kāda bija ELLA vēsturiski augstākā cena?
ELLA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00136588 USD apmērā.
Kāda bija ELLA vēsturiski zemākā cena?
ELLA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00013543 USD.
Kāds ir ELLA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ELLA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ELLA šogad kāps augstāk?
ELLA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ELLA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:49:15 (UTC+8)

ELLA (ELLA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,482.38
$101,482.38$101,482.38

-1.64%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,287.54
$3,287.54$3,287.54

-6.26%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.49
$155.49$155.49

-3.70%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2113
$2.2113$2.2113

-3.10%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,482.38
$101,482.38$101,482.38

-1.64%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,287.54
$3,287.54$3,287.54

-6.26%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.49
$155.49$155.49

-3.70%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2113
$2.2113$2.2113

-3.10%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16268
$0.16268$0.16268

-0.76%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.28000
$0.28000$0.28000

+1,725.29%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.8733
$2.8733$2.8733

+1,815.53%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000244
$0.0000000000000000000000000244$0.0000000000000000000000000244

+253.62%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000170
$0.000000000170$0.000000000170

+97.67%