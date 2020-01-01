Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Elixir Staked deUSD (SDEUSD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Elixir Staked deUSD (SDEUSD) informācija

sdeUSD is the staked version of deUSD - a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi.

sdeUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.elixir.xyz/deusd
Tehniskais dokuments:
https://docs.elixir.xyz/deusd

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 48.84M
$ 48.84M
Kopējais apjoms:
$ 46.30M
$ 46.30M
Apjoms apgrozībā:
$ 46.30M
$ 46.30M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 48.84M
$ 48.84M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.2
$ 1.2
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.593515
$ 0.593515
Pašreizējā cena:
$ 1.055
$ 1.055

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SDEUSD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SDEUSD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SDEUSD tokenomiku, uzzini SDEUSD tokena reāllaika cenu!

SDEUSD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SDEUSD? Mūsu SDEUSD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.