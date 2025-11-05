BiržaDEX+
Reāllaika Eli Lilly xStock cena šodien ir 901.92 USD. Seko līdzi reāllaika LLYX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LLYX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LLYX

LLYX Cenas informācija

Kas ir LLYX

LLYX Tehniskais dokuments

LLYX Oficiālā tīmekļa vietne

LLYX Tokenomika

LLYX Cenas prognoze

Eli Lilly xStock logotips

Eli Lilly xStock Cena (LLYX)

Nav sarakstā

mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Eli Lilly xStock (LLYX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:48:59 (UTC+8)

Eli Lilly xStock (LLYX) Cenas informācija (USD)

Eli Lilly xStock (LLYX) reāllaika cena ir $901.92. Pēdējo 24 stundu laikā LLYX tika tirgots robežās no zemākās $ 882.39 līdz augstākajai $ 911.53, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LLYX visu laiku augstākā cena ir $ 911.53, savukārt zemākā - $ 624.79.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LLYX ir mainījies par -0.44% pēdējā stundā, par +0.84% pēdējo 24 stundu laikā un par +10.15% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Eli Lilly xStock (LLYX) tirgus informācija

Pašreizējais Eli Lilly xStock tirgus maksimums ir $ 305.31K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LLYX apjoms apgrozībā ir 337.52 ar kopējo apjomu 21343.98215452998. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 19.31M.

Eli Lilly xStock (LLYX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Eli Lilly xStock uz USD bija $ +7.53.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Eli Lilly xStock uz USD bija $ +67.0473799200.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Eli Lilly xStock uz USD bija $ +218.3765682720.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Eli Lilly xStock uz USD bija $ +155.93937387621.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +7.53+0.84%
30 dienas$ +67.0473799200+7.43%
60 dienas$ +218.3765682720+24.21%
90 dienas$ +155.93937387621+20.90%

Kas ir Eli Lilly xStock (LLYX)?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Eli Lilly xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs Eli Lilly xStock (LLYX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Eli Lilly xStock (LLYX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Eli Lilly xStock prognozes.

Apskati Eli Lilly xStock cenas prognozi!

Eli Lilly xStock (LLYX) tokenomika

Eli Lilly xStock (LLYX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LLYX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Eli Lilly xStock (LLYX)

Kāda ir Eli Lilly xStock (LLYX) vērtība šodien?
Reāllaika LLYX cena USD ir 901.92 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LLYX uz USD cena?
Pašreizējā LLYX uz USD cena ir $ 901.92. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Eli Lilly xStock tirgus maksimums?
LLYX tirgus maksimums ir $ 305.31K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LLYX apjoms apgrozībā?
LLYX apjoms apgrozībā ir 337.52 USD.
Kāda bija LLYX vēsturiski augstākā cena?
LLYX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 911.53 USD apmērā.
Kāda bija LLYX vēsturiski zemākā cena?
LLYX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 624.79 USD.
Kāds ir LLYX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LLYX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LLYX šogad kāps augstāk?
LLYX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LLYX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:48:59 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

