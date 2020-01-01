Electronic Gulden (EFL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Electronic Gulden (EFL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Electronic Gulden (EFL) informācija

The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard.

There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden.

Oficiālā tīmekļa vietne:
http://www.e-gulden.org/

Electronic Gulden (EFL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Electronic Gulden (EFL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.82M
$ 2.82M
Kopējais apjoms:
$ 21.00M
$ 21.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 21.00M
$ 21.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.82M
$ 2.82M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.86
$ 1.86
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.134338
$ 0.134338

Electronic Gulden (EFL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Electronic Gulden (EFL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais EFL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu EFL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti EFL tokenomiku, uzzini EFL tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

