Eggs Finance (EGGS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Eggs Finance (EGGS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Eggs Finance (EGGS) informācija

Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp.

https://eggs.finance
https://eggs-finance.gitbook.io/docs

Eggs Finance (EGGS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Eggs Finance (EGGS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 9.95M
Kopējais apjoms:
$ 29.05B
Apjoms apgrozībā:
$ 29.05B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.95M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00113113
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00034242
Eggs Finance (EGGS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Eggs Finance (EGGS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais EGGS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu EGGS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti EGGS tokenomiku, uzzini EGGS tokena reāllaika cenu!

EGGS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas EGGS? Mūsu EGGS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

