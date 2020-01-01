Eggplant Finance (EGGP) tokenomika

Eggplant Finance (EGGP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Eggplant Finance (EGGP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Eggplant Finance (EGGP) informācija

Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://eggplant.fi

Eggplant Finance (EGGP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Eggplant Finance (EGGP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.22K
Kopējais apjoms:
$ 476.77K
Apjoms apgrozībā:
$ 435.41K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.53K
Visu laiku augstākā cena:
$ 9.55
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0050326
Pašreizējā cena:
$ 0.00739757
Eggplant Finance (EGGP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Eggplant Finance (EGGP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais EGGP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu EGGP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti EGGP tokenomiku, uzzini EGGP tokena reāllaika cenu!

EGGP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas EGGP? Mūsu EGGP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.