Reāllaika Eggle Energy cena šodien ir 0.02863288 USD. Seko līdzi reāllaika ENG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ENG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ENG

ENG Cenas informācija

Kas ir ENG

ENG Tehniskais dokuments

ENG Oficiālā tīmekļa vietne

ENG Tokenomika

ENG Cenas prognoze

Eggle Energy logotips

Eggle Energy Cena (ENG)

Nav sarakstā

1 ENG uz USD reāllaika cena:

$0.02863288
-10.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Eggle Energy (ENG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:29:39 (UTC+8)

Eggle Energy (ENG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02724465
24h zemākā
$ 0.03268518
24h augstākā

$ 0.02724465
$ 0.03268518
$ 0.04452341
$ 0.02724465
+0.87%

-10.91%

-20.61%

-20.61%

Eggle Energy (ENG) reāllaika cena ir $0.02863288. Pēdējo 24 stundu laikā ENG tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02724465 līdz augstākajai $ 0.03268518, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ENG visu laiku augstākā cena ir $ 0.04452341, savukārt zemākā - $ 0.02724465.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ENG ir mainījies par +0.87% pēdējā stundā, par -10.91% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.61% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Eggle Energy (ENG) tirgus informācija

$ 17.60M
--
$ 20.38M
602.20M
697,204,996.2257041
Pašreizējais Eggle Energy tirgus maksimums ir $ 17.60M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ENG apjoms apgrozībā ir 602.20M ar kopējo apjomu 697204996.2257041. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 20.38M.

Eggle Energy (ENG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Eggle Energy uz USD bija $ -0.00350891541379637.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Eggle Energy uz USD bija $ -0.0084568041.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Eggle Energy uz USD bija $ -0.0071963933.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Eggle Energy uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00350891541379637-10.91%
30 dienas$ -0.0084568041-29.53%
60 dienas$ -0.0071963933-25.13%
90 dienas$ 0--

Kas ir Eggle Energy (ENG)?

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.

This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.

Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Eggle Energy cenas prognoze (USD)

Kāda būs Eggle Energy (ENG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Eggle Energy (ENG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Eggle Energy prognozes.

Apskati Eggle Energy cenas prognozi!

ENG uz vietējām valūtām

Eggle Energy (ENG) tokenomika

Eggle Energy (ENG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ENG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Eggle Energy (ENG)

Kāda ir Eggle Energy (ENG) vērtība šodien?
Reāllaika ENG cena USD ir 0.02863288 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ENG uz USD cena?
Pašreizējā ENG uz USD cena ir $ 0.02863288. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Eggle Energy tirgus maksimums?
ENG tirgus maksimums ir $ 17.60M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ENG apjoms apgrozībā?
ENG apjoms apgrozībā ir 602.20M USD.
Kāda bija ENG vēsturiski augstākā cena?
ENG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.04452341 USD apmērā.
Kāda bija ENG vēsturiski zemākā cena?
ENG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.02724465 USD.
Kāds ir ENG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ENG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ENG šogad kāps augstāk?
ENG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ENG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Eggle Energy (ENG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

