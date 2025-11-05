BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Edu3Games cena šodien ir 0.01303032 USD. Seko līdzi reāllaika EGN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati EGN cenas tendenci MEXC.Reāllaika Edu3Games cena šodien ir 0.01303032 USD. Seko līdzi reāllaika EGN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati EGN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par EGN

EGN Cenas informācija

Kas ir EGN

EGN Oficiālā tīmekļa vietne

EGN Tokenomika

EGN Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Edu3Games logotips

Edu3Games Cena (EGN)

Nav sarakstā

1 EGN uz USD reāllaika cena:

$0.01303152
$0.01303152$0.01303152
-2.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Edu3Games (EGN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:29:31 (UTC+8)

Edu3Games (EGN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01272809
$ 0.01272809$ 0.01272809
24h zemākā
$ 0.0135878
$ 0.0135878$ 0.0135878
24h augstākā

$ 0.01272809
$ 0.01272809$ 0.01272809

$ 0.0135878
$ 0.0135878$ 0.0135878

$ 0.04242631
$ 0.04242631$ 0.04242631

$ 0.01272809
$ 0.01272809$ 0.01272809

+1.36%

-2.50%

-15.67%

-15.67%

Edu3Games (EGN) reāllaika cena ir $0.01303032. Pēdējo 24 stundu laikā EGN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01272809 līdz augstākajai $ 0.0135878, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. EGN visu laiku augstākā cena ir $ 0.04242631, savukārt zemākā - $ 0.01272809.

Īstermiņa veiktspējas ziņā EGN ir mainījies par +1.36% pēdējā stundā, par -2.50% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.67% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Edu3Games (EGN) tirgus informācija

$ 13.04M
$ 13.04M$ 13.04M

--
----

$ 13.04M
$ 13.04M$ 13.04M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,798.335335
999,999,798.335335 999,999,798.335335

Pašreizējais Edu3Games tirgus maksimums ir $ 13.04M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. EGN apjoms apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo apjomu 999999798.335335. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 13.04M.

Edu3Games (EGN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Edu3Games uz USD bija $ -0.00033502909726081.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Edu3Games uz USD bija $ -0.0048119095.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Edu3Games uz USD bija $ -0.0051156085.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Edu3Games uz USD bija $ -0.02462676527927487.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00033502909726081-2.50%
30 dienas$ -0.0048119095-36.92%
60 dienas$ -0.0051156085-39.25%
90 dienas$ -0.02462676527927487-65.39%

Kas ir Edu3Games (EGN)?

Edu3Games is a gamified learning platform built on Web3 principles that combines education and blockchain technology. It allows users to engage with educational modules, complete interactive tasks, and earn on-chain rewards through the native token EGN. The platform's mission is to enhance Web3 literacy and engagement through a Play-to-Learn-to-Earn system. Edu3Games integrates quiz-based gameplay, missions, and decentralized incentive models to create a sustainable learning ecosystem. It promotes not only education but also active participation in the crypto economy by rewarding users for their time and knowledge. The project targets Web3 communities, crypto enthusiasts, and new learners seeking interactive and rewarding educational experiences.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Edu3Games (EGN) resurss

Oficiālā interneta vietne

Edu3Games cenas prognoze (USD)

Kāda būs Edu3Games (EGN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Edu3Games (EGN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Edu3Games prognozes.

Apskati Edu3Games cenas prognozi!

EGN uz vietējām valūtām

Edu3Games (EGN) tokenomika

Edu3Games (EGN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par EGN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Edu3Games (EGN)

Kāda ir Edu3Games (EGN) vērtība šodien?
Reāllaika EGN cena USD ir 0.01303032 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā EGN uz USD cena?
Pašreizējā EGN uz USD cena ir $ 0.01303032. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Edu3Games tirgus maksimums?
EGN tirgus maksimums ir $ 13.04M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir EGN apjoms apgrozībā?
EGN apjoms apgrozībā ir 1000.00M USD.
Kāda bija EGN vēsturiski augstākā cena?
EGN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.04242631 USD apmērā.
Kāda bija EGN vēsturiski zemākā cena?
EGN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01272809 USD.
Kāds ir EGN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu EGN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai EGN šogad kāps augstāk?
EGN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati EGN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:29:31 (UTC+8)

Edu3Games (EGN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,075.04
$101,075.04$101,075.04

-2.04%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,256.22
$3,256.22$3,256.22

-7.15%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.85
$153.85$153.85

-4.72%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2019
$2.2019$2.2019

-3.51%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,075.04
$101,075.04$101,075.04

-2.04%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,256.22
$3,256.22$3,256.22

-7.15%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2019
$2.2019$2.2019

-3.51%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.85
$153.85$153.85

-4.72%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16255
$0.16255$0.16255

-0.84%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.2911
$3.2911$3.2911

+2,094.06%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.17000
$0.17000$0.17000

+1,008.21%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06277
$0.06277$0.06277

+77.91%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000709
$0.0000709$0.0000709

+72.92%