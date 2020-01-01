ECOVITA (ECOVITA) tokenomika

ECOVITA (ECOVITA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ECOVITA (ECOVITA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
ECOVITA (ECOVITA) informācija

As global warming and climate change intensify, countries are preparing for the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2028, imposing stricter carbon regulations on global trade. ECOVITA leverages Web3.0 and blockchain technology to create a transparent, decentralized ecosystem that actively contributes to carbon reduction while offering economic incentives.

🔑Key Initiatives [ Carbon Credit Generation ] Developing solar, wind, and hydroelectric power plants to generate carbon credits.

Leading afforestation and reforestation projects to offset emissions.

[ Sustainable Plastic Alternatives ] Producing biodegradable plastic for consumer packaging and coffee franchises to reduce environmental impact.

[ Carbon Credit Trading & CBAM Compliance ] Participating in global carbon markets, enabling businesses to acquire verified carbon credits for regulatory compliance.

[ NFT & Tokenized Economy ] Issuing 3,333 eco-themed NFTs that grant staking rewards in utility tokens. These NFTs serve as a gateway for users to actively support carbon credit sustainability and environmental initiatives.

Token holders actively participate in governance, ensuring fair rewards and long-term impact.

[ ECOVITA Mobile App ] Encouraging carbon-neutral actions through digital rewards.

[ Clear Roadmap ] Structured development plans from Q4 2023 to Q1 2025, ensuring transparency and long-term growth.

By integrating blockchain, carbon markets, and community-driven sustainability, ECOVITA empowers individuals and businesses to contribute to a greener future while benefiting from a decentralized carbon economy.

The 'ECOVITA' project aims to rejuvenate the Earth through the reduction of greenhouse gas emissions and the promotion of renewable energy initiatives.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://ecovitaofficial.com/
Tehniskais dokuments:
https://ecovita.gitbook.io/rec-ecovita/

ECOVITA (ECOVITA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ECOVITA (ECOVITA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.32M
Kopējais apjoms:
$ 7.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 790.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 11.72M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00245733
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00167278
Pašreizējā cena:
$ 0.00167421
ECOVITA (ECOVITA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ECOVITA (ECOVITA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ECOVITA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ECOVITA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ECOVITA tokenomiku, uzzini ECOVITA tokena reāllaika cenu!

ECOVITA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ECOVITA? Mūsu ECOVITA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.