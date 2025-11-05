BiržaDEX+
Reāllaika EAGLES WINGS cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika EGW uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati EGW cenas tendenci MEXC.Reāllaika EAGLES WINGS cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika EGW uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati EGW cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par EGW

EGW Cenas informācija

Kas ir EGW

EGW Tehniskais dokuments

EGW Oficiālā tīmekļa vietne

EGW Tokenomika

EGW Cenas prognoze

EAGLES WINGS logotips

EAGLES WINGS Cena (EGW)

Nav sarakstā

1 EGW uz USD reāllaika cena:

--
----
-4.20%1D
USD
EAGLES WINGS (EGW) Tiešsaistes cenu diagramma
EAGLES WINGS (EGW) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.31%

-4.25%

-21.34%

-21.34%

EAGLES WINGS (EGW) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā EGW tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. EGW visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā EGW ir mainījies par +1.31% pēdējā stundā, par -4.25% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.34% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

EAGLES WINGS (EGW) tirgus informācija

$ 37.33K
$ 37.33K$ 37.33K

--
----

$ 37.33K
$ 37.33K$ 37.33K

446.95B
446.95B 446.95B

446,949,443,649.4603
446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603

Pašreizējais EAGLES WINGS tirgus maksimums ir $ 37.33K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. EGW apjoms apgrozībā ir 446.95B ar kopējo apjomu 446949443649.4603. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 37.33K.

EAGLES WINGS (EGW) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas EAGLES WINGS uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas EAGLES WINGS uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas EAGLES WINGS uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas EAGLES WINGS uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.25%
30 dienas$ 0-50.62%
60 dienas$ 0-62.71%
90 dienas$ 0--

Kas ir EAGLES WINGS (EGW)?

EAGLES WINGS is a meme coin poised to revolutionalize the crypto space and foster greater integration and comprehension of decentralized Finance.

EAGLES WINGS is a digital asset born from the desire to help many around the globe secure financial freedom through investments in crypto assets. Eagles Wings seeks to maximize block chain technology in ensuring financial freedom and prosperity. It fosters an intercourse between crypto-currency and real world assets and will also serve as a conduit of exposition and assimilation to many around the globe who are not conversant with the operations of crypto assets and decentralized finance.

One of the major benefits of investing in Eagles Wings is the receipt of Ethereum reflections. More Ethereum reflections are guaranteed as holders keep the token in their wallets and increase on their investments in the token. The longer the hold, the more reflections received.

Ethereum being one of the major crypto assets in the world serves as a great store of value and we intend to use this in rewarding all holders of Eagles Wings.

Eagles Wings is a token that is sure to bring great returns on investment.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

EAGLES WINGS cenas prognoze (USD)

Kāda būs EAGLES WINGS (EGW) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu EAGLES WINGS (EGW) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa EAGLES WINGS prognozes.

Apskati EAGLES WINGS cenas prognozi!

EGW uz vietējām valūtām

EAGLES WINGS (EGW) tokenomika

EAGLES WINGS (EGW) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par EGW tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par EAGLES WINGS (EGW)

Kāda ir EAGLES WINGS (EGW) vērtība šodien?
Reāllaika EGW cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā EGW uz USD cena?
Pašreizējā EGW uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir EAGLES WINGS tirgus maksimums?
EGW tirgus maksimums ir $ 37.33K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir EGW apjoms apgrozībā?
EGW apjoms apgrozībā ir 446.95B USD.
Kāda bija EGW vēsturiski augstākā cena?
EGW sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija EGW vēsturiski zemākā cena?
EGW sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir EGW tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu EGW tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai EGW šogad kāps augstāk?
EGW cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati EGW cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:48:53 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

